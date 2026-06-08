La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal activó de manera preventiva el Plan Marina y el Plan DN-III-E ante la evolución de la tormenta tropical "Boris", que se localiza frente a las costas del Pacífico mexicano y provocará lluvias intensas en diversas entidades del país.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y extremar precauciones, particularmente en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén las mayores afectaciones por las precipitaciones.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se ubicaba a unos 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y mantiene bajo vigilancia una amplia franja de la costa del Pacífico.

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“Es una tormenta tropical, lo que significa que se esperan lluvias muy, muy intensas. Entonces, a toda la población de la costa del Pacífico, pero particularmente Guerrero, Oaxaca, Michoacán y algo de Colima, que estén muy atentos a los avisos de las autoridades y que extremen sus precauciones”, expresó.

La titular del Ejecutivo indicó que existe una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero, mientras que las lluvias también podrían impactar zonas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Ante este escenario, informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ya se encuentran preparados mediante la activación de los protocolos de auxilio a la población. “Ya tienen el Plan DN-III y el Plan Marina”, afirmó.

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La Presidenta adelantó que en las próximas horas autoridades de Protección Civil, la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y la Marina ofrecerán información detallada sobre la trayectoria y posibles efectos del fenómeno, así como las acciones preventivas que se implementarán en las entidades en riesgo.

Asimismo, advirtió que este año podría registrarse una temporada de lluvias y ciclones más intensa de lo habitual debido a las condiciones meteorológicas en el Océano Pacífico, por lo que su gobierno mantendrá vigilancia permanente y reforzará las medidas de prevención para proteger a la población.

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