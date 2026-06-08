La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este lunes a la tormenta tropical Boris, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas entidades del país.

De acuerdo con el organismo, a las 3:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Boris se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h.

La circulación del sistema continuará favoreciendo lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del oeste y la costa de Guerrero; lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste y costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca; además de precipitaciones muy fuertes en el sur de Jalisco y en Colima.

Lee también Temporada de lluvias 2026: ¿cómo prevenir encharcamientos e inundaciones?

Asimismo, se esperan rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrarse vientos de 50 a 70 km/h.

En cuanto al oleaje, el SMN prevé alturas de entre 4 y 5 metros en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca, así como de 3 a 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante estas condiciones, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Lee también Temporada de lluvias en México; evita mojarte con este paraguas plegable automático

Actualmente permanece activa la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Horas más tarde, a las 6:00 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que Boris continuará interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que mantendrá un temporal de lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en los diferentes estados?

Lluvias intentas a torrenciales

El SMN prevé lluvias intensas a torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde podrían registrarse acumulados significativos capaces de generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Lee también “Mi trabajo ya va a morir”, dice reparador de balones

Lluvias fuertes a muy fuertes

En entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, persistirán lluvias fuertes a muy fuertes durante el día.

Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical número 5, en combinación con el ingreso de humedad, ocasionará lluvias fuertes en la Península de Yucatán.

Se espera una onda de calor

A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor prevalecerá en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se mantendrán temperaturas elevadas durante las próximas horas.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y regiones vulnerables a inundaciones, así como evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o vialidades anegadas.

LL