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Chilpancingo.- El servicio Meteorológico Nacional informó este domingo de la formación de la depresión tropical Dos-E, al sur de Guerrero, que esta mañana se ubica a 155 km al sur de Acapulco y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado.
Presenta un desplazamiento de 9 km/h con vientos sostenidos de 55 km/y y rachas de 75 hm/h.
De acuerdo con el pronóstico para este domingo, se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en las zonas oeste y costa de Guerrero, así como vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, que se intensificarán durante la noche. Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa.
Se espera que la depresión tropical Dos-E evolucione a Tormenta Tropical en las próximas hora y toque tierra durante el lunes.
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¿Qué otros estados presentarán lluvias fuertes?
Además, se establece zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca., hasta Técpan de Galeana, Guerrero.
Para este domingo, también se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán y Oaxaca; lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Las autoridades recomendaron extremar precauciones a la población de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje.
LL
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