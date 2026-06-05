Tendencias | 05-06-26 | 20:15 | Actualizada | 05-06-26 | 20:15 |

Durante el mes de junio se espera un que será visible en el hemisferio norte, se trata de la la cual es conocida por ser variable e impredecible en su paso.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, las Bootidas se originan en el cometa de periodo corto 7P/Pons-Winnecke y están compuestas por pequeñas rocas de hielo y escombros que deja atrás el cuerpo celeste.

Cabe mencionar que estas partículas entrarán a la atmósfera desde el radiante en dirección a la constelación de Boyero (Bootes), de donde se origina su nombre.

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La lluvia de meteoros durante junio 2026. Foto: generada con IA
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¿Cuándo ver la Lluvia de meteoros Bootidas en junio?

Este 2026, se prevé que la actividad de esta lluvia de meteoros se registre del 22 de junio al 2 de julio. Asimismo, los expertos señalan que el brillo de la Luna creciente puede interferir en la visibilidad de este espectáculo cósmico.

El pico de visibilidad de la Lluvia de Meteoros Bootidas se llevará a cabo el próximo 22 de junio alrededor de la 01:00 GMT, el equivalente a las 19:00 horas en México

Para tener mayor oportunidad de apreciar el fenómeno astronómico, se recomienda mantener a la Luna fuera del campo de visión directo durante o, esperar a que se oculte bajo el horizonte.

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Todo lo que necesitas saber sobre la última lluvia de estrellas del año. Fuente: Freepik.
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dcs

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