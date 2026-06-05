Durante el mes de junio se espera un fenómeno astronómico que será visible en el hemisferio norte, se trata de la Lluvia de Meteoros Bootidas la cual es conocida por ser variable e impredecible en su paso.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, las Bootidas se originan en el cometa de periodo corto 7P/Pons-Winnecke y están compuestas por pequeñas rocas de hielo y escombros que deja atrás el cuerpo celeste.

Cabe mencionar que estas partículas entrarán a la atmósfera desde el radiante en dirección a la constelación de Boyero (Bootes), de donde se origina su nombre.

Leer también: VIDEOS: Así se sintió el sismo de HOY 5 de junio en CDMX; usuarios comparten clips del movimiento en redes sociales

La lluvia de meteoros durante junio 2026. Foto: generada con IA

¿Cuándo ver la Lluvia de meteoros Bootidas en junio?

Este 2026, se prevé que la actividad de esta lluvia de meteoros se registre del 22 de junio al 2 de julio. Asimismo, los expertos señalan que el brillo de la Luna creciente puede interferir en la visibilidad de este espectáculo cósmico.

El pico de visibilidad de la Lluvia de Meteoros Bootidas se llevará a cabo el próximo 22 de junio alrededor de la 01:00 GMT, el equivalente a las 19:00 horas en México

Para tener mayor oportunidad de apreciar el fenómeno astronómico, se recomienda mantener a la Luna fuera del campo de visión directo durante o, esperar a que se oculte bajo el horizonte.

Leer también: Usuarios de TikTok convocan a primera reunión con trajes de época en Metro Hidalgo; ¿cuándo y a qué hora será?

Todo lo que necesitas saber sobre la última lluvia de estrellas del año. Fuente: Freepik.

También te interesará:

VIDEO: niña fantasma es captada en centro comercial por trabajadores; suceso paranormal desata conmoción en la red

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento enDescubre y Compra. Si buscastecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs