Tras el sismo de 5.2 que logró percibirse en algunas zonas de la CDMX este viernes 5 de junio, por medio de redes sociales los usuarios compartieron el momento exacto en que sintieron el movimiento telúrico. Desde lámparas agitándose, hasta plantas y cuadros, los videos se viralizaron en 'X'.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo epicentro en Ometepec, Guerrero. Asimismo, la ausencia del sonido de la alerta sísmica se volvió tema de debate entre algunos internautas.

Leer también: Temblor de 5.2 desata la mejor ola de memes; así reaccionaron usuarios en redes sociales

Sismo de 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, México. Foto: X @SismologicoMX





Videos del sismo de 5.2 en CDMX

En la zona centro, el balanceo de las lámparas de un restaurante alertó a los capitalinos.

Sismo fuerte el de hoy, sentido en la zona centro de la Ciudad De México frente a la alameda. #temblor @SasslaMx me notificó de manera oportuna. pic.twitter.com/aK8G19D0sO — itsLuis (@itsluis97) June 5, 2026

Asimismo, un usuario advirtió que en la zona de Tlalpan se percibió la agitación de algunos objetos dentro de las casas.

Tenemos sismo 😭

En Tlalpan nada menor eh, me empecé a marear horrible y no sonó la alerta sísmica #sismo #temblor #cdmx pic.twitter.com/Dn6rlKcsZa — Evert Demian (@Evert_Demian_) June 5, 2026

Con una cadena que pendía del techo, un negocio al norte de la ciudad documentó el temblor de este viernes.

ASÍ SE SINTIÓ EL SISMO EN ZONA NORTE DE LA CDMX HOY 5 JUNIO #sismo #temblor #alarmasismica pic.twitter.com/9AvioR69ZJ — Araceli Santos (@elyyy_sl) June 5, 2026

De igual manera, en Reforma varios objetos en las casas se agitaban conforme se registró el sismo.

De acuerdo con los internautas, la potencia del movimiento no fue la misma en distintos puntos de la CDMX.

Qpd que no sonó la alerta sísmica, estuvo fuerte y duró mucho. #temblor pic.twitter.com/vVewnzcssL — Pao GC (@lpaogc) June 5, 2026

También te interesará:

VIDEO: niña fantasma es captada en centro comercial por trabajadores; suceso paranormal desata conmoción en la red

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento enDescubre y Compra. Si buscastecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs