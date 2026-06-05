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Tras el sismo de 5.2 que logró percibirse en algunas zonas de la CDMX este viernes 5 de junio, por medio de redes sociales los usuarios compartieron el momento exacto en que sintieron el movimiento telúrico. Desde lámparas agitándose, hasta plantas y cuadros, los videos se viralizaron en 'X'.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo epicentro en Ometepec, Guerrero. Asimismo, la ausencia del sonido de la alerta sísmica se volvió tema de debate entre algunos internautas.
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Videos del sismo de 5.2 en CDMX
En la zona centro, el balanceo de las lámparas de un restaurante alertó a los capitalinos.
Asimismo, un usuario advirtió que en la zona de Tlalpan se percibió la agitación de algunos objetos dentro de las casas.
Con una cadena que pendía del techo, un negocio al norte de la ciudad documentó el temblor de este viernes.
De igual manera, en Reforma varios objetos en las casas se agitaban conforme se registró el sismo.
De acuerdo con los internautas, la potencia del movimiento no fue la misma en distintos puntos de la CDMX.
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dcs
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