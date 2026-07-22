Marcela Figueroa informa sobre los registros de delitos en la entidad e indica que hay una disminución de 58% del promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Resalta que 2026 es el año más bajo en este delito desde los últimos 19 años.

Los delitos de alto impacto tuvieron una reducción de 19%; 2026 es el año más bajo en los últimos 19 años.

Respeto a los delitos de robo a transporte público, muestra una gráfica donde señala que hubo una disminución de 46 por ciento.

En una comparación del primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, Marcela Figueroa muestra los cambios en el número de víctimas y delitos de alto impacto en el Estado de México:

Extorsión: -40.7%

Robo a negocios con violencia: -38.2%

Robo de vehículo con violencia: -35.9%

Robo a transporte con violencia: -22.4%

Feminicidio: -22.2%

Robo a casa habitación con violencia: -21.7%

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego: -18.7%

Robo a transeúnte con violencia: -18.6%

Secuestro extorsivo: -11.1%



Al destacar la implementación del mando unificado del Plan Integral para la Zona Oriente en 15 municipios, Figueroa Franco asegura que ha tenido "un gran impacto" en la reducción de la incidencia delictiva.





