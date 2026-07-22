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Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza La Mañanera del Pueblo desde Toluca, Estado de México, para dar a conocer los acontecimientos más relevantes de México e informar sobre los avances en su gobierno.
Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia de prensa presidencial y mantente informado.
Nación 09:32 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:29 AM
García Harfuch explica la coordinación entre el gabinete de Seguridad y el Estado de México para combatir a la delincuencia en la entidad.
El fiscal José Luis Cervantes informa cómo operan las máquinas tragamonedas utilizadas por el crimen organizado para coaptar a jóvenes y extorsionar a dueños de tienditas.
Nación 09:18 AM
"Delfina tiene muchas virtudes, tiene algo muy especial: no se marea", dice Sheinbaum Pardo sobre la gobernadora mexiquense y destaca su labor como mandataria estatal, asegurando que siempre está presenta atendiendo las demandas de los ciudadanos.
Nación 09:12 AM
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la Fiscalía General de la República (FGR) podría analizar si solicita la extradición de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que el capo manifestó su deseo de cumplir su sentencia en México.
Explica que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre del capo mexicano: "se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF, pero de él directamente a su nombre no", dijo.
Nación 08:55 AM
García Harfuch da a conocer los avances del gabinete de Seguridad para lograr la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Destaca el abatimiento en Culiacán, Sinaloa, de Cristhian Guadalupe "El Texas", identificado como jefe de plaza de una célula de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa y generador de violencia en la entidad, durante un operativo federal en el estado, donde también las autoridades arrestaron a cuatro personas más.
Nación 08:51 AM
Ante las denuncias de uso de inteligencia artificial usado por aspirantes en el examen de ingreso a la Licenciatura de la UNAM, Claudia Sheinbaum que el posicionamiento de la máxima casa de estudios "Es una decisión autónoma" y llama a los aspirantes a que no se haga ningún tipo de trampa.
Nación 08:48 AM
Sobre el caso de la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años fallecida hace unos días en un campamento militar en Tamaulipas, Sheinbaum Pardo indica que el hecho sucedió en centros estatales de adiestramiento militar, por lo que la fiscalía estatal será la encargada de la investigación; asegura que habrá justicia en el caso.
Nación 09:04 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informa que este jueves recibirá en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en un encuentro en el que se abordará la relación económica bilateral, en medio de la expectativa por la posible imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense.
Nación 08:45 AM
Presentan en La Mañanera del Pueblo a CeCi y K5, los dos nuevos asistentes robóticos de inteligencia artificial que operan en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5 Edomex).
Nación 08:39 AM
Zoé Robledo presenta los avances en materia de infraestructura hospitalaria en el Estado de México.
Nación 08:24 AM
Efraín Morales presenta los avances en materia de agua en el Estado de México.
Nación 08:17 AM
Jesús Esteva da el informe sobre los trenes de pavimentación los cuales tienen un avance de 677 mil 28 metros cuadrados.
En construcción de puentes, señala que entre 2026 y 2027 se construirán 10; habrá nueve bachilleratos nuevos; se han construido 200 kilómetros de Senderos Seguros; ya inició el Trolebús que va de Chalco a Ixtapaluca y estará terminado en 2027; el Tren México - Querétaro tiene un 20% de avance; el Tren AIFA - Pachuca concluirá el próximo año.
Nación 08:10 AM
Omar García Harfuch da el informe sobre la operación Mando Oriente, enfocado en inteligencia para la reducción de violencia en el estado.
Destaca que de octubre de 2024 a julio de 2026 se han detenido a 3 mil 300 personas detenidas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de mil 300 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos en el Estado de México.
Respecto a la Operación Enjambre indica que el resultado de esta acción ha resultado en la detención de 60 personas y se han obtenido 16 condenas contra funcionarios públicos.
Resalta la detención generadores de violencia en la entidad: "El Tucán", "El Patrón" y "La Patrona".
Nación 08:09 AM
Rosa Icela Rodríguez informa que en 54 municipios de la entidad se ha llevado a cabo el programa "Sí al desarme, Sí a la Paz" y se han intercambiado cientas de armas de fuego por dinero en efectivo; asegura que el Estado de México es la entidad que más ha participado en el programa.
Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio pasado, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 2 mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo.
Nación 08:01 AM
Marcela Figueroa informa sobre los registros de delitos en la entidad e indica que hay una disminución de 58% del promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Resalta que 2026 es el año más bajo en este delito desde los últimos 19 años.
Los delitos de alto impacto tuvieron una reducción de 19%; 2026 es el año más bajo en los últimos 19 años.
Respeto a los delitos de robo a transporte público, muestra una gráfica donde señala que hubo una disminución de 46 por ciento.
En una comparación del primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, Marcela Figueroa muestra los cambios en el número de víctimas y delitos de alto impacto en el Estado de México:
Extorsión: -40.7%
Robo a negocios con violencia: -38.2%
Robo de vehículo con violencia: -35.9%
Robo a transporte con violencia: -22.4%
Feminicidio: -22.2%
Robo a casa habitación con violencia: -21.7%
Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego: -18.7%
Robo a transeúnte con violencia: -18.6%
Secuestro extorsivo: -11.1%
Al destacar la implementación del mando unificado del Plan Integral para la Zona Oriente en 15 municipios, Figueroa Franco asegura que ha tenido "un gran impacto" en la reducción de la incidencia delictiva.
Nación 07:52 AM
Delfina Gómez asegura que todos los días se prioriza a quienes más lo necesitan y se construye un entorno de paz y seguridad para los 17 millones de mexiquenses que viven en la entidad.
Destaca la estrategia de seguridad en el Estado de México, la certificación de viviendas, los programas de Bienestar.
Nación 07:48 AM
La Presidenta realiza un enlace vía remota hasta Villahermosa, Michoacán, con Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, para hacer la entrega de viviendas en la entidad.
Nación 07:47 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta mañana la acompañan Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México;
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional; Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México; José Luis Cervantes, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua; y Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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