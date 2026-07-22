El director Christopher Nolan revivió un clásico de la literatura. Desde el pasado 16 de julio, cines en todo el mundo proyectan La Odisea, su más reciente película, basada en el poema épico de Homero.

No es un filme cualquiera, pues se trata del primero en la historia en grabarse con cámaras IMAX de 70 milímetros. Es decir: con mayor resolución y fidelidad sonora, aunque no es ‘compatible’ con cualquier sala.

En el mundo solo existen cerca de 40 pantallas que soportan este formato y, aunque en CDMX no hay ninguna de ellas, sí hay cines con pantallas IMAX (mucho más grandes y con una ligera curvatura) que mejoran la experiencia.

¿Qué cines de Cinemex tienen pantalla IMAX para ver La Odisea?

La cadena Cinemex tiene 5 cines —todos dentro de centros comerciales— en la CDMX con pantallas IMAX, ideales para ver La Odisea.

Foto: Houses Cheung. Pexels

En la zona de Polanco, cerca del Museo Soumaya, hay una pantalla en Antara Market, mientras que en la zona centro-sur está la sucursal de Parque Delta, cerca del Metro Centro Médico y de la estación de Metrobús Obrero Mundial.

Al poniente, hay una sala con pantalla IMAX en Centro Santa Fe.

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Al oriente de la ciudad, podrás ver La Odisea en alguna de las 2 pantallas IMAX de la zona: dentro de Encuentro Oceanía, justo afuera del Metro Romero Rubio, y en Parque Tezontle, no muy lejos de la Central de Abasto.

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En la mayoría de los casos, la película tiene subtítulos, aunque en Encuentro Oceanía y Parque Tezontle tendrás la opción de verla doblada al español.

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El costo de entrada va de los $131 a $172 pesos por persona.

Consulta horarios en el sitio web de Cinemex.

¿Qué cines de Cinépolis tienen pantalla IMAX para ver La Odisea?

En el caso de Cinépolis, hay menos opciones para ver La Odisea en pantallas IMAX, pues solo son 3 en CDMX.

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Una de ella se encuentra en el centro comercial Fórum Buenavista, entre las colonias Santa María La Ribera y Guerrero.

Al sur de la ciudad hay más: en Plaza Universidad, cerca de Metro Zapata; y en Perisur, saliendo de la estación de Metrobús Perisur de la Línea 1.

Foto: Michel Caicedo. Unsplash

En Fórum Buenavista está subtitulada y en español, mientras que en Universidad y Perisur únicamente está subtitulada.

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La entrada tiene un costo de $179 por persona.

Más información en el sitio web de Cinépolis.

¿La Cineteca Nacional tiene pantalla IMAX para ver La Odisea?

Ninguna de las 3 sedes de la Cineteca Nacional tiene pantalla IMAX, pero la de Xoco (en Coyoacán) cuenta con la opción de proyección en 35 mm, un formato diferente al convencional y al que La Odisea se adaptó.

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La película se proyecta en su versión subtitulada.

La entrada tiene un costo de $70 por persona.

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Consulta horarios en el sitio web de la Cineteca Nacional.

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