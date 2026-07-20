Si te dijéramos que puedes subirte gratis a una atracción de Aztlán Feria de Chapultepec, ¿aprovecharías la oportunidad? A 85 metros sobre el piso, la rueda de la fortuna de este parque de atracciones te permite disfrutar la Ciudad de México desde las alturas.

Con motivo de las vacaciones de verano, se ha lanzado una dinámica especial para subirse sin pagar ni un peso.

La rueda de la fortuna de Aztlán Feria de Chapultepec mide 35 metros sobre el piso. Foto: Aztlán

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¿Cómo subirte gratis a la rueda de la fortuna en Aztlán Feria de Chapultepec?

Esta atracción se llama Aztlán 360 y tiene un costo regular de $130 por persona. Sin embargo, durante unas semanas tienes la oportunidad de subirte gratis, participando en una dinámica con ayuda de tu celular.

Lo único que debes hacer para obtener una vuelta sin costo es descargar la app oficial del Bosque de Chapultepec, disponible en iOS y Android.

Al momento de tu visita al parque tienes que mostrar en los torniquetes que cumpliste con ese requisito. De ahí, lo único que te restará es disfrutar las impresionantes vistas de la rueda de la fortuna.

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¿Hasta cuándo se puede subir gratis a la rueda de la fortuna del parque Aztlán?

De acuerdo con las redes sociales de Aztlán Feria de Chapultepec, la dinámica solo estará disponible hasta el domingo 9 de agosto.

Las condiciones para obtener el beneficio:

Únicamente se puede dar una vuelta por persona en el mismo día de visita

La persona debe medir mínimo 1 metro con 5 cm de altura

Los menores de esa estatura deben ingresar acompañados por un adulto

La capacidad máxima por cabina es de seis personas.

Si vas en grupo, cada miembro debe comprobar que descargó la app

La promoción de Aztlán Feria de Chapultepec estará por tiempo limitado. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Cómo llegar a Aztlán Feria de Chapultepec?

La rueda de la fortuna de Aztlán Feria de Chapultepec es una de las atracciones más buscadas del parque de diversiones, apta tanto para niños y niñas como adultos. Así que aprovecha la dinámica para ir con tus peques en sus vacaciones.

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Estas son las mejores rutas para llegar:

Automóvil: accede por Avenida Constituyentes o por Circuito Bosque de Chapultepec. Considera que no cuenta con estacionamiento.

Metro: la estación más cercana es Constituyentes de la Línea 7; desde ahí, debes caminar al accedo de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Con esta dinámica no solo obtendrás un momento divertido, sino que también ahorrarás.

Dirección: Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Horarios: martes a domingos de 12:00 a 20:00 horas

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