Llegó el tan esperado fin de semana. Échale un ojo a estas 5 actividades, si es que piensas quedarte en la CDMX.

Festival de Colombia en Los Pinos

El 20 de julio se celebra la Independencia de Colombia y, por ello, este fin de semana habrá festival En el Complejo Cultural Los Pinos en el Bosque de Chapultepec.

Se instalarán escenarios para presentaciones musicales en vivo y danzas tradicionales, y espacios para venta de artesanías, comida típica y una muestra de cine.

Foto: Complejo Cultural Los Pinos

Será el sábado 18, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Complejo Cultural Los Pinos’.

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Festival gastronómico coreano

En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en uno de los países más populares entre los jóvenes, sobre todo por la cultura del k-pop, el skincare y su gastronomía.

Si quieres probar un poco de este país, este fin de semana lánzate al Estudio Goula (cerca del Metro Niños Héroes), donde se realizará el K·FISH Pop-Up Store & Cooking Show, un evento culinario de K·FISH, la marca premium de mariscos del gobierno surcoreano.

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La experiencia incluirá degustaciones sin costo, photo opportunities, dinámicas sobre la cultura de este país y venta de productos.

Sábado 17 y domingo 18, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

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Visita la Colección Gelman en el Museo de Arte Moderno

Este será el último fin de semana de la exposición ‘Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander’ en CDMX.

La Sala A del Museo de Arte Moderno exhibe 68 obras originales de arte moderno mexicano, especialmente de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, María Izquierdo, José Clemente Orozco y Ángel Zárraga.

Foto: Museo de Arte Moderno de México

Abre de 10:15 a.m. a 5:45 p.m.

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La entrada tiene un costo de $95 pesos por persona y es gratuita para estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sitio web: mam.inba.gob.mx/home.html

Tour por los murales de Ciudad Universitaria

Desde 2007, el campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México fue declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a su notable trabajo de urbanismo y arte, pues varios de sus edificios fueron intervenido con murales de Diego Rivera y Juan O’Gorman.

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Aprovecha el fin de semana para recorrerlo en el tour de la agencia Turisteando Ando.

Foto: Sectur CDMX

Guiado por un arqueólogo experto, admira los enormes e imponentes murales de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario.

Será el domingo 19 a las 9:45 a.m.

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Tiene un costo de $150 pesos por persona.

WhatsApp: (55) 6727 3803.

Teatro de sombras indonesio en la Juárez

Otra actividad para ‘viajar’ a Asia sin tener que salir de la CDMX ocurrirá el fin de semana en el Centro de Estudios de Gamelán y Artes Indonesias "Purba Kawitan", en la colonia Juárez.

Se trata de ‘Las aventuras de Candra y Panji’, una obra de wayang kulit o teatro de sombras y títeres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta relata una historia de amor, acompañada por la orquesta de gamelán en vivo.

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Será el sábado 18 a las 8:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $250 pesos por persona.

Facebook: ‘Purba Kawitan’.

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