La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar y recordada por generaciones de espectadores como la entrañable "señora de las palomas" de "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", falleció a los 81 años, informó su representante, Phil Belfield.

En declaraciones a la BBC, Belfield lamentó la muerte de la intérprete y destacó el legado que deja en el cine y la televisión.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin su presencia", expresó.

El agente añadió: "Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo".

De acuerdo con la revista Hello!, Belfield señaló que la actriz murió tras enfrentar un periodo de problemas de salud.

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Ganó el Oscar antes de convertirse en un ícono navideño

Aunque millones de personas la identifican por su participación en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", Fricker ya había alcanzado el mayor reconocimiento de Hollywood al obtener el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1990 por "Mi pie izquierdo", donde interpretó a la madre del personaje de Daniel Day-Lewis.

Según The Irish Times, también desarrolló una sólida carrera en la televisión británica con participaciones en la serie "Casualty", además de actuar en producciones como "Omagh" y "Un hombre sin importancia".

Brenda Fricker ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1990 por "Mi pie izquierdo". IMDB

Sin embargo, para buena parte del público internacional, su rostro quedó ligado al personaje de la mujer que alimentaba palomas en Central Park y que entablaba una entrañable amistad con Kevin McCallister en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York".

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La soledad que compartía con su personaje

En una entrevista concedida en 2020 al programa "The Ray D'Arcy Show", Fricker habló con sinceridad sobre la soledad que experimentaba durante las fiestas decembrinas al vivir sola.

"Mentiría si dijera que sería una Navidad bonita y feliz porque... soy mayor y vivo sola. Puede ser muy oscura", confesó.

La actriz explicó que acostumbraba apagar el teléfono, cerrar las persianas y pasar esos días acompañada únicamente por su perro y algunos programas grabados previamente.

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También reconoció que el momento más difícil llegaba durante la celebración de Año Nuevo.

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"No había nadie a quien abrazar o sonreír" cuando las campanas marcaban la medianoche, relató, añadiendo que no podía escapar del sonido de las campanas de la iglesia cercana.

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Durante esa misma conversación, cuando el conductor señaló que resultaba irónico que tantas familias la vieran cada Navidad en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", mientras ella enfrentaba esas fechas en soledad, la actriz respondió que compartía algo con su personaje.

"Bueno, la señora de las palomas estaba muy sola".

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