Toda una generación sintió el consuelo de ver a su madre en la mirada de Catherine O’Hara, quien, en una de las escenas más recordadas del cine, en Mi pobre angelito (1990), abraza a su hijo tras una larga travesía para reencontrarse con él.

Desde ahí, la proyección maternal de la actriz acompañó a una y luego a varias generaciones, en una película convertida en la más vista durante las fiestas decembrinas. Ayer, esa mirada se apagó a los 71 años, dejando a miles con una sensación de soledad.

Las redes sociales se llenaron de expresiones de desconsuelo tras darse a conocer la noticia, reportada inicialmente por el portal TMZ, que informó que la actriz habría sufrido una emergencia médica en su casa de Los Ángeles antes de ser trasladada a un hospital.

Su carrera comenzó en Toronto, su ciudad natal, en la década de los 70. Ahí trabajó por primera vez con Eugene Levy, con quien más tarde compartiría créditos en Schitt’s Creek. Ambos formaron parte del elenco original del programa de sketches SCTV (Second City Television), semillero clave de la comedia norteamericana.

A lo largo de su trayectoria destacó en títulos como los mockumentaries Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003), así como en Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024).

Sin embargo, su mayor éxito popular llegó con Mi pobre angelito (1990) y Mi pobre angelito 2 (1992), películas que fijaron su imagen como una de las madres más recordadas del cine comercial.

Macaulay Culkin pide tiempo

Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en el filme, se despidió con un mensaje íntimo dirigido a la actriz que fue su madre en la ficción.

Con la promesa de volver a verla, Macaulay Culkin se despidió en IG de quien fuera su madre en la ficción. Fotos: EFE e Instagram

“Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, escribió el actor en Instagram.

El mensaje estuvo acompañado por un montaje de dos imágenes: una escena de la película y otra tomada en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que O’Hara acompañó a Culkin en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuando él recibió su estrella.

Las despedidas se multiplicaron. El cantante canadiense Michael Bublé dedicó unas palabras a la actriz, a quien definió como una figura clave de la cultura de su país.

“Catherine fue única. No solo una artista legendaria, sino una verdadera embajadora de Canadá: brillante, intrépida, profundamente original y llena de humanidad”.

También el actor Pedro Pascal lamentó su muerte y compartió una imagen de ambos abrazados.

“Hay menos luz en mi mundo. Este mundo afortunado que te tuvo te mantendrá siempre”, publicó.

Su último proyecto fue la serie The Studio, nominada al Globo de Oro.