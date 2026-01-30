La historia de Catherine O’Hara y Bo Welch comenzó en 1987, durante el rodaje de “Beetlejuice”. Ella interpretaba a Delia Deetz y él era el diseñador de producción encargado de crear el universo visual de la película.

Entre improvisaciones, bromas y largas jornadas de filmación, surgió una conexión natural: reían juntos, compartían momentos fuera de lo estrictamente laboral y disfrutaban de la compañía del otro.

En entrevistas con People, O’Hara recordó que en las primeras semanas en Los Ángeles pasaban tiempo juntos en el set, conversando y bromeando entre toma y toma. Aunque la afinidad era evidente, Welch tardó en dar el primer paso para invitarla a salir, algo que la actriz recordaba con humor.

La producción se trasladó luego a Vermont para filmar los exteriores de la icónica casa que define la estética de la película. Fue allí donde Welch finalmente la invitó a salir, un recuerdo que Catherine consideraba su favorito de todo el rodaje.

Lee también: Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara, su madre en "Mi pobre angelito": "Mamá, pensé que teníamos tiempo"

Tim Burton, cómplice del romance

La actriz también contó que Tim Burton, director del filme, notó la cercanía entre ambos y decidió intervenir. Según relató, Burton habló con Welch y le sugirió que la invitara a salir. Años más tarde, Welch confirmó esta versión en una entrevista con Uproxx, explicando que no había considerado acercarse a los actores hasta que Burton se lo propuso directamente.

La pareja se casó el 25 de abril de 1992 y tuvo dos hijos: Matthew, nacido en 1994, y Luke, en 1997. Mientras Catherine consolidaba su carrera en cine y televisión, Welch destacó como diseñador de producción, obteniendo nominaciones al Oscar por “The Color Purple”, “The Little Princess” y “Men in Black”, además de reconocimientos en televisión.

Décadas después de aquel primer rodaje, O’Hara volvió a interpretar a Delia Deetz en “Beetlejuice Beetlejuice”, nuevamente dirigida por Burton, junto a Michael Keaton, Winona Ryder y nuevas incorporaciones como Jenna Ortega y Monica Bellucci.

En la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, Catherine apareció acompañada de su esposo, recordando simbólicamente el inicio de su historia en aquel universo cinematográfico.

Lee también: Fallece Henner Hofmann, el ojo mexicano detrás de producciones de Bon Jovi, Wesley Snipes y Gloria Trevi