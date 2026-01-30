Más Información

La historia de y Bo Welch comenzó en 1987, durante el rodaje de “Beetlejuice”. Ella interpretaba a Delia Deetz y él era el diseñador de producción encargado de crear el universo visual de la película.

Entre improvisaciones, bromas y largas jornadas de filmación, surgió una conexión natural: reían juntos, compartían momentos fuera de lo estrictamente laboral y disfrutaban de la compañía del otro.

En entrevistas con People, O’Hara recordó que en las primeras semanas en Los Ángeles pasaban tiempo juntos en el set, conversando y bromeando entre toma y toma. Aunque la afinidad era evidente, Welch tardó en dar el primer paso para invitarla a salir, algo que la actriz recordaba con humor.

La producción se trasladó luego a Vermont para filmar los exteriores de la icónica casa que define la estética de la película. Fue allí donde Welch finalmente la invitó a salir, un recuerdo que Catherine consideraba su favorito de todo el rodaje.

Tim Burton, cómplice del romance

La actriz también contó que , director del filme, notó la cercanía entre ambos y decidió intervenir. Según relató, Burton habló con Welch y le sugirió que la invitara a salir. Años más tarde, Welch confirmó esta versión en una entrevista con Uproxx, explicando que no había considerado acercarse a los actores hasta que Burton se lo propuso directamente.

La pareja se casó el 25 de abril de 1992 y tuvo dos hijos: Matthew, nacido en 1994, y Luke, en 1997. Mientras Catherine consolidaba su carrera en cine y televisión, Welch destacó como diseñador de producción, obteniendo nominaciones al Oscar por “The Color Purple”, “The Little Princess” y “Men in Black”, además de reconocimientos en televisión.

Décadas después de aquel primer rodaje, O’Hara volvió a interpretar a Delia Deetz en “Beetlejuice Beetlejuice”, nuevamente dirigida por Burton, junto a Michael Keaton, Winona Ryder y nuevas incorporaciones como Jenna Ortega y Monica Bellucci.

En la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, Catherine apareció acompañada de su esposo, recordando simbólicamente el inicio de su historia en aquel universo cinematográfico.

