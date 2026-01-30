Henner Hofmann, director de fotografía de cintas de Bon Jovi, Wesley Snipes, Gloria Trevi y Jorge Ortiz de Pinedo, falleció a los 75 años de edad.

Hofmann fue también director del Centro de Capacitación Cinematográfica y fue de los primeros trabajadores detrás de la cámara, que colaboraron en producciones hollywoodenses rodadas en México, como fue el caso de “Querida encogí a los niños”, a fines de los 80s.

Con el roquero Bon Jovi trabajó en “Vampiros: los muertos”, rodada en locaciones de Texcoco, Estado de México y luego se fue a Sudáfrica para fotografiar “Gallowalkers”, protagonizada por Wesley Snipes, la cual sufrió algos retrasos en su lanzamiento al coincidir con problemas con el fisco por parte del actor estadounidense.

“Zapatos viejos” y “Cándido de día, Pérez de noche”,así como “La leyenda de una máscara”, cuyo trabajo le mereció el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, forman parte de su filmografía.

También formó parte de “Verano peligroso”, con Alejandro Guzmán, así como “Nocturno a Rosario”, biopic del poeta Manuel Acuña.

“Hoy despedimos a Henner Hofmann, cuya partida deja una huella profunda en la historia del CCC y en la vida de muchas y muchos de quienes encontraron en él a un maestro, un mentor y un referente humano”, publicó el Centro de Capacitación Cinematográfica.

En mayo pasado el profesionista se sometió a una operación de corazón y, en octubre, recibó un reconocimiento a su carrera por parte de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, donde feliz estuvo acompañado por colegas y ex alumnos.

Ha sido una de las pocas figuras en recibir la distinción a la Excelencia Académica por parte de la American Society of Cinematographers y el primer mexicano en obtener el Premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

“Enviamos un abrazo cálido y nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad cinematográfica”, publicó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.