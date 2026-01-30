Más Información

Andrea Legarreta le externa su cariño a su ex Erik Rubín, quien hoy cumple 55 años de edad, el cantante y padre de sus hijas Mía y Nina, recibió públicamente una felicitación de la conductora de "Hoy", quien tras separarse de Erik hace casi tres años, .

Legarreta siempre ha dicho que la relación con Erik sigue siendo excelente aún después de que le pusieron punto final a su matrimonio de 22 años, y recientemente confirmó que ya tiene novio, se trata de Luis Carlos Origel, un coach 21 años menor que ella y a quien conoce desde hace años.

Erik y Luis Carlos se llevan bien, y, quien estuvo con ellas en Navidad.

Erik compartió en sus redes las felicitaciones que ha recibido en su cumpleaños, entre ellas las de su hija Mía y las de su ex Andrea Legarreta, quien compartió un colash familiar y un mensaje con buenos deseos.

"Peloncito feliz cumpleaños, que tengas todas las bendiciones y lo bonito que mereces, que sea un gran año, salud, amor, y éxito en todo Pá", se lee.

Erik no se quedó atrás y respondió:

"Muchas gracias mamita chula".

Legarreta compartió que se encuentra enamorada e ilusionada con su nueva relación, admitió que no se animaba a dar el siguiente paso, pues tuvo momentos de mucha tristeza luego de su separación con Erik Rubín.

Sin embargo, decidió dejarse sorprender por Luis Carlos Origel, quien hace unos días habló por primera vez de lo que siente por Andrea, y aunque no ahondó en detalles, sí dejó claro que están muy contentos disfrutando el momento; en redes ya comparten fotos juntos.

