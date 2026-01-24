Andrea Legarreta disfruta estar enamorada, la conductora de "Hoy" compartió con sus seguidores en redes reflexiones sobre la nueva etapa que está viviendo junto al coach y conductor Luis Carlos Origel, su pareja.

Legarreta, 21 años mayor que Luan Carlos, confirmó hace unos días las versiones y dijo que sí está enamorada e ilusionada de un hombre que conoce desde hace años, que eran amigos pero que algo pasó y ahora se están dando chance en el terreno romántico.

A Luis Carlos ya lo conoce la familia de Legarreta, sus hijas Mía y Nina, y su ex, el cantante Erik Rubín, de quien se separó hace tres años tras 22 de casados; la relación entre ambos sigue siendo muy cordial y cercana, incluso vacacionan en familia.

Andrea compartió que Erik Rubín está contento de que ella esté enamorada de Luis Carlos, pues es una "exvelente persona", dijo; Legarreta se sinceró al decir que previo a animarse a comenzar una relación romántica con Luis Carlos, pasó días muy tristes y llegó a pensar que no volvería a vivir un amor bonito.

Entre las reflexiones que compartió la conductora, están:

"Y así es, la vida siempre te sorprende..."; "En mi defensa puedo decir que él me sonrió primero"; "El corazón le pertenece a la sonrisa que lo hace latir" y "Hay sorpresas que iluminan el alma".

Junto a las reflexiones posteó un par de fotos con Luis Carlos y agregó:

"Nunca digas no me va a pasar´la vida tiene una manera divertida de demostrar que nos equivocamos".

Andrea Legarreta comparte foto junto a su novio Luis Carlos Origel.

"Es que… Deja que la vida te sorprenda…La vida es hoy…Sonríe… Un día a la vez…", escribió Andrea y sumó las iniciales "LA".

Luis Carlos, sobrino del comunicador Pepillo Origel respondió a los mensajes de su novia y escribió:

"Es que… tú...".

Luis Carlos y Andrea no pudieron ocultar sus sentimientos cuando el coach, que en el matutino de Televisa suele tener cápsulas de ejercicio, tuvo una dinámica con Legarreta.

"¡Ella ya ganó!", le gritaron sus colegas del programa mientras Luis Carlos la abrazaba.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no pudieron ocultar su amor en el programa "Hoy".

