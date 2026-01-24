Más Información

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

33 años de Fundación UNAM

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

disfruta estar enamorada, la conductora de "Hoy" compartió con sus seguidores en redes reflexiones sobre la nueva etapa que está viviendo junto al coach y conductor Luis Carlos Origel, su pareja.

Legarreta, 21 años mayor que Luan Carlos, e ilusionada de un hombre que conoce desde hace años, que eran amigos pero que algo pasó y ahora se están dando chance en el terreno romántico.

A Luis Carlos ya lo conoce la familia de Legarreta, sus hijas Mía y Nina, y su ex, el cantante Erik Rubín, de quien se separó hace tres años tras 22 de casados; la relación entre ambos sigue siendo muy cordial y cercana, incluso vacacionan en familia.

Andrea compartió que de que ella esté enamorada de Luis Carlos, pues es una "exvelente persona", dijo; Legarreta se sinceró al decir que previo a animarse a comenzar una relación romántica con Luis Carlos, pasó días muy tristes y llegó a pensar que no volvería a vivir un amor bonito.

Entre las reflexiones que compartió la conductora, están:

"Y así es, la vida siempre te sorprende..."; "En mi defensa puedo decir que él me sonrió primero"; "El corazón le pertenece a la sonrisa que lo hace latir" y "Hay sorpresas que iluminan el alma".

Junto a las reflexiones posteó un par de fotos con Luis Carlos y agregó:

"Nunca digas no me va a pasar´la vida tiene una manera divertida de demostrar que nos equivocamos".

Lee también:

Andrea Legarreta comparte foto junto a su novio Luis Carlos Origel.
Andrea Legarreta comparte foto junto a su novio Luis Carlos Origel.

"Es que… Deja que la vida te sorprenda…La vida es hoy…Sonríe… Un día a la vez…", escribió Andrea y sumó las iniciales "LA".

Luis Carlos, sobrino del comunicador Pepillo Origel respondió a los mensajes de su novia y escribió:

"Es que… tú...".

Luis Carlos y Andrea no pudieron ocultar sus sentimientos cuando el coach, que en el matutino de Televisa suele tener cápsulas de ejercicio, tuvo una dinámica con Legarreta.

"¡Ella ya ganó!", le gritaron sus colegas del programa mientras Luis Carlos la abrazaba.

Lee también:

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no pudieron ocultar su amor en el programa "Hoy".
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no pudieron ocultar su amor en el programa "Hoy".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]