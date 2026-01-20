Andrea Legarreta y su nueva pareja, Luis Carlos Origel, ya postearon sus primeras fotos juntos en redes sociales y Mía, la hija mayor de la conductora, ya reaccionó; la semana pasada Andrea confirmó la relación sentimental que hay entre ella y el coach y conductor, 21 años menor que ella; se conocen desde hace mucho tiempo, y él incluso, es amigo de la familia de la conductora del matutino "Hoy".

Legarreta detalló que se encuentra muy ilusionada con esta nueva historia de amor, después de haber dejado atrás su matrimonio con el cantante Erik Rubín, con quien 22 años y tiene dos hijas, Mía y Nina; según palabras de Andrea, sus hijas "adoran" a Luis Carlos.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel comparten las primeras fotos juntos en redes sociales.

Su ex, también está contento con la nueva relación de Legarreta, ella misma contó a los compañeros de la prensa el buen recibimiento que su familia le dio a Luis Carlos, quien se sinceró a decir:

"Que bien va este 2026", mensaje que acompañó con una serie de fotos, en las cuales aparece con Andrea Legarrtea, en una de ellas la conductora lo abraza por el cuello mientras lo besa en una mejilla.

Mía, hija de Andrea Legarreta, reacciona a foto de su madre con su joven novio.

Mía comentó con tres emoticones de corazones rojos y recibió elogios de los cibernautas, quienes aplaudieron el apoyo que le está dando a su madre en esta nueva etapa.

