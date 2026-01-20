Más Información

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

"Los héroes son minúsculos y son parte de la población": Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

y su nueva pareja,, ya postearon sus primeras fotos juntos en redes sociales y Mía, la hija mayor de la conductora, ya reaccionó; la semana pasada Andrea confirmó la relación sentimental que hay entre ella y el coach y conductor, 21 años menor que ella; se conocen desde hace mucho tiempo, y él incluso, es amigo de la familia de la conductora del matutino "Hoy".

Legarreta detalló que se encuentra muy ilusionada con esta nueva historia de amor, después de haber dejado atrás su matrimonio con el cantante Erik Rubín, con quien 22 años y tiene dos hijas, Mía y Nina; según palabras de Andrea,.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel comparten las primeras fotos juntos en redes sociales.
Su ex, también está contento con la nueva relación de Legarreta, ella misma contó a los compañeros de la prensa el buen recibimiento que su familia le dio a Luis Carlos, quien se sinceró a decir:

"Que bien va este 2026", mensaje que acompañó con una serie de fotos, en las cuales aparece con Andrea Legarrtea, en una de ellas la conductora lo abraza por el cuello mientras lo besa en una mejilla.

Mía, hija de Andrea Legarreta, reacciona a foto de su madre con su joven novio.
Mía comentó con tres emoticones de corazones rojos y recibió elogios de los cibernautas, quienes aplaudieron el apoyo que le está dando a su madre en esta nueva etapa.

