La participación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 no solo generó aplausos por su actuación junto a Burna Boy, sino también una inesperada controversia en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a cuestionar si la artista colombiana realmente estuvo sobre el escenario del Estadio Ciudad de México, alimentando una ola de especulaciones que se voliveron viral.

Shakira y Burna Boy se abrazan tras su presentación en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México. Foto: AP.

Mientras la intérprete de éxitos como "Waka Waka" y "Hips Don't Lie" formaba parte del espectáculo que marcó el arranque de la máxima fiesta del futbol, las conversaciones en redes se desviaron hacia un tema completamente distinto: su apariencia física.

¿Por qué surgieron rumores sobre Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Pocas horas después de la ceremonia inaugural, usuarios de plataformas como X comenzaron a difundir algunas teorías asegurando que la mujer que apareció durante el espectáculo no era realmente Shakira.

Entre los argumentos más repetidos destacaban supuestos cambios en su rostro, diferencias en su cabello e incluso en su forma de bailar. Algunos, incluso, llegaron a afirmar que la cantante colombiana habría utilizado una doble para presentarse ante millones de espectadores.

Shakira canta el tema "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. EFE/ Sashenka Gutierrez

Las especulaciones también apuntaron al uso constante de lentes oscuros durante su participación, algo que para algunos usuarios alimentó aún más las dudas sobre su identidad.

Sin embargo, mientras las teorías ganaban fuerza, otros seguidores defendieron a la artista y señalaron que cualquier diferencia en su apariencia podría deberse simplemente a cambios físicos naturales o a tratamientos estéticos, descartando por completo la posibilidad de que se tratara de otra persona.

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Bailarines de Shakira responden a las versiones que circulan en redes

La polémica llegó a tal nivel que integrantes del propio equipo artístico de la cantante decidieron intervenir públicamente.

A través de TikTok, el bailarín Ángel Fernández, acompañado de su pareja, Danna Navarrete -ambos participantes del show inaugural- compartieron un video para responder directamente a quienes insistían en que la estrella colombiana no había estado presente en el evento.

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@angelfernandezdance Para los que andan diciendo que no era Shakira en la apertura 🤬 dejen de inventarse historias 🫠 ♬ sonido original - Ángel Fernández

En la grabación, Fernández aseguró que convivieron y trabajaron con la artista durante los ensayos y la presentación, por lo que rechazó las teorías que circulan en internet.

"Nosotros bailamos con ella en la inauguración. Vaya a ver nuestros videos, están en nuestras historias. Tenemos foto con ella, hablamos con ella. Dejen de decir que no era Shakira, porque sí era ella", afirmó.

Por su parte, Danna destacó el esfuerzo y la preparación que implicó el espectáculo, por lo que pidió que no se minimizara el trabajo realizado por el equipo artístico detrás del evento.

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¿Qué dijeron los usuarios tras la respuesta de los bailarines?

Lejos de terminar la conversación, el clip publicado por los bailarines provocó nuevas reacciones entre los usuarios, quienes continúan convencidos de que la apariencia de la cantante lucía diferente durante la ceremonia.

Además, hubo quienes cuestionaron la producción del espectáculo y compararon la actuación con otras presentaciones mundialistas de la colombiana, mientras que otros defendieron a la artista y consideraron exageradas las teorías que se viralizaron en internet.

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Entre los comentarios que se pueden leer se encuentran:

"Shakira baila increíble con las caseras y con su cuerpo, la que bailó en la inauguración no era ella"

"¿Y por qué se ve diferente? No era su vibra"

"Aquí tu Shakira de Temu"

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