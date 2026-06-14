A más de un mes del Día de las Madres, cada año miles de familias en el país se reúnen para reconocer el amor, la dedicación y el esfuerzo de la otra parte de la familia que acompaña a los hijos a lo largo de la vida: los padres.

En México, el próximo 21 de junio se celebra el Día del Padre 2026. Una festividad establecida el tercer domingo del sexto mes, cuya fecha suele variar anualmente.

Sabemos que encontrar el regalo ideal para papá puede ser una tarea desafiante, especialmente cuando se busca ofrecer algo agradable bajo un presupuesto en específico. Por ello, aquí te dejamos 10 ideas de regalos con los que puedes demostrarle cariño y aprecio a este personaje de la casa en marco del Día del Padre.

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Día del Padre 2026 en México. Foto: Creada con IA

10 ideas de regalos para sorprender a papá este Día del Padre 2026

Estas opciones son detalles útiles, buenos, bonitos y accesibles que combinan tienen un toque personal para darle esa pizca especial a tu regalo:

1. Taza personalizada o de un viaje

Con una foto familiar, una frase divertida o un mensaje especial para papá.

Otra alternativa es que sea una taza de o con referencia a un lugar que le gusta (un viaje que fue inolvidable o que es representativo de él).

Es un regalo práctico y tiene valor sentimental.

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2. Kit de botanas favoritas

Reúne sus dulces, chocolates, frituras, cacahuates o snacks preferidos en una tabla o caja decorada.

Parece más elaborado y caro de lo que realmente es.

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Kit de botanas para el Día del Padre. Foto: Freepik

3. Portarretratos con un recuerdo especial

Imprime una foto significativa y colócala en un marco.

Puedes agregar una dedicatoria detrás.

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4. Vales de experiencias

Crea cupones con frases como "Una comida hecha por mí", "Lavado del coche", "Tarde de películas" o "Ayuda en algún proyecto".

Es muy económico, personal y especial, pues ofrece actividades y tiempo de calidad juntos.

5. Llavero personalizado

Con iniciales de la familia, una fecha importante o una frase corta.

6. Planta pequeña o suculenta

Es fácil de cuidar y decorativa.

Puede ponerla en su oficina, cuarto, etc.

También es ideal si le gustan las plantas o el jardín.

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Este detalle es perfecto si le gustan las plantas a papá. Fuente: Freepik

7. Termo o vaso reutilizable

Útil para transportar su café, agua o bebidas frías.

Hay opciones económicas y de buena calidad.

8. Carta escrita a mano

En muchas ocasiones es el regalo más personal, sincero y memorable.

Puedes contarle recuerdos, agradecerle cosas específicas o decirle lo que admiras de él.

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9. Corbata

Una prenda básica en el clóset de cualquier hombre.

Puedes buscar una que tenga sus colores favoritos o un patrón que refleje su personalidad.

10. Kit de herramientas

Un clásico entre las pertenencias de todos los papás.

Hay opciones accesibles que traen todos los artículos indispensables para las reparaciones sencillas del hogar.

Todos los papás suelen tener un clásico kit de herramientas en casa. Foto: Freepik

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