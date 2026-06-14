Autoridades de Río de Janeiro, informaron que un incidente aéreo ocurrido durante la mañana de este domingo 14 de junio, causó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando dos helicópteros que sobrevolaban la costa oeste de Brasil, colisionaron.

El choque aéreo se registró en la localidad de Recreio dos Bandeirantes, una de las zonas más exclusivas de la ciudad brasileña. Tras la llegada de cuerpos de emergencia se confirmó que el incidente provocó el deceso de al menos seis víctimas, entre ellas Tree y Prim.

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Ambos personajes fallecieron en un incidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. Foto: Instagram @olivertree y @gaspipd

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree era un cantante, compositor, productor, humorista, rapero, actor y cineasta estadounidense de 32 años. Nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California.

Comenzó su carrera a los 18 años y llamó la atención en la escena musical independiente por sus propuestas creativas y presentaciones en vivo que incorporaban diversos elementos multimedia, así como escenas poco comunes que combinaban performance con entretenimiento y muchas referencias a la cultura pop.

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Fue reconocido internacionalmente en 2020 luego de lanzar su primer álbum de estudio "Ugly Is Beautiful". Entre sus temas más destacados están "Life Goes On", "Miss You", "Allien Boy", "Hurt", "Do You Feel Me", entre otros.

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A parte de su carrera musical, logró construir una grande comunidad en redes sociales por sus videos que se viralizaban rápidamente. Su propuesta artística giraba alrededor del pop alternativo, una excéntrica estética visual, sus personajes absurdos, el humor y sátira.

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¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en plataformas como Gaspi, era un popular youtuber e creador influencer argentino. Nació el 28 de diciembre de 2002 en el país sudamericano.

El joven de 23 años se consolidó como creador de contenido en YouTube gracias a sus crónicas y notas urbanas, conocidas por ser incómodas y políticamente incorrectas.

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En 2024, luego de ausentarse de redes por varios meses, Prim Díaz regresó para compartir con sus seguidores sobre sus problemas de salud mental.

Expandió su audiencia a nivel global durante 2025, pues se anunció su participación en el famoso evento de boxeo amateur de streamers y personalidades del internet, La Velada del Año V, organizado por el español Ibai Llanos.

Su perfil de Instagram cuenta con más de 3.1 millones de seguidores y en su canal de YouTube el argentino acumulaba más de 2.85 millones de suscriptores.

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*Con información de Mariana Lebrija Clavel.

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