Metrópoli | 31-07-26 | 20:50 | Actualizada | 31-07-26 | 20:52 |

Ecatepec, Méx. - Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México del periódico , Luis Enrique Camacho González, durante una cobertura periodística en el municipio de .

De acuerdo con el testimonio del fotógrafo, el oficial, identificado en su uniforme con el nombre de A. González. R. de la comenzó a agredirlo y a perteneciente a la casa editorial.

Todo ocurrió cuando Luis Camacho cubrió un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida a la altura de la estación Hospital del Mexibús.

El elemento policiaco dio una patada al fotógrafo y lo sujetó por el cuello. | Foto: Especial.
El elemento policiaco dio una patada al fotógrafo y lo sujetó por el cuello. | Foto: Especial.

Lee también

El fotógrafo narró haber respetado el cordón de seguridad que implementaron los oficiales de la policía estatal, como parte del perímetro para delimitar la escena. Sin embargo, el policía mencionado comenzó a agredirlo.

El elemento dio una patada al fotógrafo y lo sujetó por el cuello aun y cuando este se identificó, como normalmente lo hace en sus coberturas informativas.

[Publicidad]

Ricardo Cotero, de Asuntos Internos de la SSEM, se puso en contacto con el fotógrafo para comenzar con la investigación.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]