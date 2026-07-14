En lo que va de la presente administración, del 5 de octubre de 2024 al 6 de abril de 2026, 66.4% del total de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que han sido destituidos ha sido por faltas administrativas.

De acuerdo con información de la SSC obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, en el mencionado periodo se han destituido a 826 policías, de los cuales 549 fueron dados de baja por faltas administrativas o disciplinarias diversas a las anteriores, previstas en la normatividad aplicable.

De ese total, 218 efectivos fueron retirados del cargo por inasistencias (ausencias injustificadas), lo que equivale a 26.3%.

Luego hay 34 que fueron destituidos por incumplimiento o no acreditación de evaluaciones del Centro de Control de Confianza, la cifra representa 4.1%.

Mientras que 25 policías fueron retirados del cargo por conductas relacionadas con violencia de género. Es 3% del total.

Para el investigador y analista en seguridad Juan Pablo Aguirre, dichos datos son avances en la búsqueda de mejorar la policía capitalina, aunque aún queda por hacer en la materia.

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“Siempre ha habido una deuda histórica por parte de las corporaciones policiacas para tener una mayor confianza en la población y una mejor calificación de su desempeño, estos datos son avances que está haciendo la presente administración y que son positivos, pero aún no son suficientes para posicionar a las y los policías como el servidor público que merece la ciudadanía”, afirmó.

Aguirre consideró que lo ideal es que los policías de la Ciudad de México sean elementos de excelencia, y si bien sancionar a policías corruptos abona en la confianza ciudadana, el prestigio se construye en el día a día con hechos.

Además, subrayó la importancia de la rendición de cuentas en la SSC y seguir trabajando en la mejora de la percepción de la institución ante la población.

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“Es importante que haya mayor transparencia, rendición de cuentas por parte de la corporación y, sobre todo, continuar esos esfuerzos que se están haciendo de mejora continua y de una mayor confianza ciudadana”.

El pasado 5 de abril, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, reprobó cualquier acción contraria al deber en el actuar de los uniformados y dijo que se harán más acciones para combatir conductas negativas de policías de la Ciudad de México e, incluso, crear instancias ciudadanas que vigilen el área de Asuntos Internos de la SSC.

Ese mismo día, el secretario mencionó que se ejecutaron 51 órdenes de aprehensión en contra de policías capitalinos.

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Sin embargo, EL UNIVERSAL solicitó vía transparencia esa información a la SSC y respondió que “derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y bases de datos institucionales, se determinó que esta Unidad Administrativa no cuenta con información respecto a cumplimientos de órdenes de aprehensión. Lo anterior, en virtud de que no se encuentra dentro de sus atribuciones, conforme al artículo 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”.

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