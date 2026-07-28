Naucalpan, Méx.— Las policías municipales registran los niveles más bajos de percepción de desempeño frente a las fuerzas federales en los municipios evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la edición de junio, la policía municipal de Cuautitlán Izcalli fue la que registró la menor percepción de desempeño entre los municipios considerados por el Inegi, con 24.5% de la población que percibe como muy o algo efectivo el desempeño de los elementos.

Luego está la de Chimalhuacán, con 28.6%, así como Tlalnepantla, con 37.3%. La policía de Naucalpan, con 39.3%; Ecatepec, con 42.2%; Atizapán de Zaragoza, con 45.2%, y Toluca, con 55.1%.

Después de las policías municipales, la policía estatal registró los porcentajes más bajos de percepción de desempeño, también por debajo de las fuerzas federales: en Cuautitlán Izcalli la percepción de desempeño fue de 35.5%; Chimalhuacán, 42%; Ecatepec, 43.3%.

Mientras en Tlalnepantla 43.7% de los ciudadanos percibe a los elementos de la policía estatal con un buen desempeño; en Atizapán de Zaragoza, 44.1%; Naucalpan, 45.1%, y Toluca, 52%.

En contraste, la Marina obtuvo 93.5% de buen desempeño en Ecatepec, 90.1% en Atizapán de Zaragoza, 83.9% en Chimalhuacán, 83.1% en Toluca, 81.8% en Naucalpan, 73.3% en Tlalnepantla y 73.2% en Cuautitlán Izcalli.

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El Ejército alcanzó 87.6% en la percepción de desempeño en Ecatepec, 84% en Atizapán de Zaragoza, 83.2% en Toluca, 81.2% en Naucalpan, 80.1% en Tlalnepantla, 78.6% en Cuautitlán Izcalli y 75.8% en Chimalhuacán.

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