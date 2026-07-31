Selena Gomez y Benny Blanco han mostrado en distintas ocasiones su gusto por la gastronomía, una afición que al parecer también comparte Becky G. En esta ocasión, los artistas se reunieron con la creadora de contenido mexicana Rebeca Coss para disfrutar una experiencia culinaria.

A través de sus redes sociales, la influencer, conocida por sus recetas caseras mexicanas y su carisma frente a la cámara, publicó un video en el que aparece junto a las celebridades preparando unos burritos.

El platillo llevó tortillas hechas a mano, frijoles, arroz rojo, carne, guacamole, cebolla, cilantro, queso y salsa al gusto. Fiel a su estilo, Rebeca añadió los ingredientes sin medir cantidades, mientras compartía con sus invitados la elaboración de la receta.

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Durante el clip se escucha un “tres” de fondo, una indicación que se ha vuelto característica en sus videos y que marca el momento en que continúa con la preparación.

Al final, Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G aparecen degustando el platillo con entusiasmo. Incluso, desde la cuenta de su marca de maquillaje Rare Beauty, la cantante dejó un comentario para la influencer: “Tres. La amamos, doña Rebeca”.

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Esta no es la primera vez que Rebeca Coss convive con Benny Blanco, pues meses atrás visitó la casa del productor musical para prepararle unas quesadillas fritas de carne.

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