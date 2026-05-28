El guitarrista mexicano Carlos Santana y la cantante estadounidense de origen mexicano Becky G lanzaron este jueves el tema "Mi gran amor", una colaboración en la que denuncian la dura realidad que viven actualmente miles de latinos en Estados Unidos a causa de las redadas migratorias.

Con ritmos de pop/rock, la canción narra la historia de varios migrantes que abandonaron su país en busca del sueño americano, pero son detenidos camino del trabajo pese a no haber cometido delitos, dejando atrás a toda una familia.

"Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos", canta Becky G en un momento del sencillo, acompañada por los acordes de guitarra del legendario Carlos Santana.

Lee también “Confíen en el camino que eligieron”: el mensaje de Fátima Bosch marcó la Gala de Coronación de Miss Universe México 2026

Ambos artistas lanzan un dardo a la 'migra', como se conoce coloquialmente a las agencias encargadas del control de inmigración y el cumplimiento de las leyes fronterizas en Estados Unidos.

Desde "lo han confundido con un bandido", a un padre con estatus indocumentado sin delitos, "solo trabajar", la canción repasa cada uno de estos casos ficticios que bien podrían representar a varios de los miles de migrantes que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha detenido y deportado en el último año y medio.

El lanzamiento del tema coincide con una ofensiva migratoria por parte del Gobierno estadounidense, que justifica con su estatus irregular las redadas masivas contra centros de trabajo o de reunión de la comunidad migrante.

Lee también Gaby Platas reacciona a los audios de Paco de la O donde se expresa de ella: "dice muchas cosas lamentables"

Sin embargo, cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración Trump, carecían de historial criminal violento, según información desvelada el pasado febrero por la cadena CBS, con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113.000 de 2024, último año completo de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

Lee también “Ustedes traen el fuego”: System of a Down regresa a México tras 8 años de ausencia