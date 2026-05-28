Gaby Platas habla de lo lamentable que le parecen las expresiones que su ex, Paco de la O, hizo de ella y Malu Carreras, otra expareja del actor, en una serie de audios que se difundieron días atrás y, aunque, inquietada, afirma que cuenta con el apoyo de Fiscalía General de Justicia.

Durante la presentación de "Guardián de mi vida", el nuevo melodrama de Juan Osorio, Gaby, que cuenta con un personaje dentro de la historia, fue cuestionada acerca de las notas de voz, difundidas en el canal de YouTube de Javier Ceriani, en donde el actor señala que "se le irá a la yugular" por hablar de él.

Y, si bien, la actriz dijo a la prensa que no quería ahondar en el tema, debido a que el evento estaba planificado para hablar de la telenovela, eso no evitó que indicara que los dichos de la O no le fueron indiferentes pues, aún cuando cuenta con protección -y una orden de restricción- le es preocupante la forma en que su ex se expresa.

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"Es un tema importante de tocar e importante de hablar, sólo creo que no en la presentación de la novela, pero yo siempre estoy dispuesta a platicar con ustedes, cuando alguien te amenaza, sí se te ponen los pelos un poquito de punta, dice muchas cosas lamentables".

También habló del respeto y admiración que le inspira Malu Carreras, la expareja del actor, quien, hace unos meses, lo denunció por el presunto delito de violencia, mismo motivo por el que ella tomó fuerzas para hablar de lo que ella vivió con de la O.

"La admiro, la respeto y lamento muchísmo lo que vivió y espero que la ley la proteja también, yo me tardé (en denuciar) un tiempo, por ciertas cosas", expresó.

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Fue entonces que, aunque se dijo alerta, de cualquier circunstancia, también cuenta con el apoyo de la Fiscalía que, desde que denunció su caso, ha tomado las medidas necesarias para evitar que el actor trata de volver a entrar en contacto con ella.

"Afortunadamente tengo el apoyo de la Fiscalía, entonces, por ese lado, estoy tranquila, desde hace meses (solicité medidas de protección), (la orden de restricción) me la dieron desde principios de marzo ya, hay un recurso legal y, por supuesto, lo estoy utilizando", precisó.

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