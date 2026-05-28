Escuchar historias y leyendas de piratas, mientras disfrutas de la vista del malecón de Campeche y compartes buenos tragos con tus amigos, será posible en el primer Festival internacional “Pirata y Ron”

Descubre lo que el estado de Campeche tiene planeada para la primer edición del festival "Pirata y Ron". Foto: Cortesía Pirata y Ron

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¿Qué ver y hacer en Festival Internacional Pirata y Ron en Campeche?

Llega a la península de Yucatán la primera edición del Festival Internacional Pirata y Ron, un evento que combina historia, cultura, gastronomía y tradición.

La temática del festival está inspirada en historias de piratas que durante mucho tiempo saquearon puertos del golfo de México, entre ellos Campeche, ciudad amurallada y Patrimonio de la Humanidad desde 1999, dejando huella entre las costumbres y la identidad cultural del estado.

Y, por supuesto, el ron será el gran protagonista del evento, una bebida tradicional de la región que destaca por su proceso de elaboración, favorecido por las condiciones naturales y el clima tropical, ideales tanto en el proceso de fermentación como de destilación.

Así que, en este destino bañado por las aguas del golfo de México se mostrarán las tradiciones, cultura, historia y la gastronomía campechana.

El Festival Internacional Pirata y Ron reunirá a más de 84 expositores de nueve estados productores de ron y destilado de caña.

República Dominicana es el país invitado. Su delegación traerá a maestros roneros, organizará muestras gastronómicas y otras actividades.

Este festival tendrá actividades que te harán sentir como todo un pirata. Foto: Pexels

¿Qué actividades ofrecerá el Festival Pirata y Ron en Campeche?

Además de la cata de ron de marcas nacionales e internacionales en la icónica Calle 59, el festival Pirata y Ron en Campeche está preparando otras actividades:

Negocios & Formación: conferencias con maestros roneros, paneles sobre exportación y tendencias de la industria.

Gourmet & Gastronomía: cocineras tradicionales, maridajes exclusivos y cenas privadas.

Festival Musical Cultural: conciertos en vivo, desfiles de piratas y carros alegóricos, bailes caribeños y espectáculos nocturnos.

Experiencias y actividades: rally pirata, paseo en barco corsario, torneo de golf, pesca deportiva y una pasarela de moda.

Además se presentará la primera Copa de Ron, un concurso en el que se elegirá el mejor ron por su calidad y excelencia.

Este festival es el plan perfecto para visitar Campeche y disfrutar de la gastronomía del estado. Foto: Cortesía Pirata y Ron

¿Cuánto costará la entrada al Festival Pirata y Ron en Campeche?

El costo de entrada al festival es gratuito, sin embargo, debes registrarte previamente en el sitio oficial, y para algunas actividades tendrás que inscribirte adicionalmente.

Para los asistentes al festival habrá un descuento aplicable en vuelos nacionales hacia y desde Campeche (CPE) con Aeroméxico.

¿Cuándo y dónde es el Festival Pirata y Ron en Campeche?

Todavía tienes tiempo para armar un gran plan de viaje: el Festival Pirata y Ron está programado del 20 al 22 de noviembre.

Lugar del festival: en la Puerta del Mar, en el centro histórico de la ciudad Campeche.

Ubicación: Calle 10 (entre Calles 55 y 57), Zona Centro, San Francisco de Campeche.

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