Arturo Vázquez vivió las secuelas de la mala relación que existió entre su padre, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, pues a pesar de que él no tenía ningún problema con el cantante, en una ocasión, este se refirió a él de forma peyorativa, llamándolo "jotit¨" y aunque el actor se molestó, supo como salir avante.

El hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega fue entrevistado por varios medios de comunicación y, en el encuentro, el actor rememoró una ocasión en que, acompañó a su padre a uno de los conciertos que, ofrecía con Enrique Guzmán y otros de sus contemporáneos, en el Auditorio Nacional.

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Y, aunque fue una velada grata, fue una acción de don Enrique lo que lo desestabilizó; así lo recordó:

"Una vez iba yo pasando en el Auditorio, después de todos salieron, mi papá había cantando y yo me quedé ahí, comiendo mi quesito en el catering y, cuando iba de salida, dijo algo de mí, estaba con los músicos y dijo ´ahí va el jotit*´".

Desconcertado, Arturo no supo qué hacer y, aunque tenía claro que no podía contestar de una forma agresiva, supo que tenía que salir en su defensa propia.

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"Yo seguí caminando y cuando voltee dije ´¿qué le digo?, Dios mío, ¿qué digo?´. me voltee y me regresé, para estar enfrente de él y le digo ´señor, ¿me puedo tomar una foto con usted, por favor?´, con una sonrisa", rememoró.

Para el actor esa fue la forma de demostrarle a Enrique Guzmán su sensatez y mesura.

"Ese es mi triunfo, amigos, ese es el Arturo Vázquez que triunfa, no el Arturo Vázquez que es hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega y se cree lo que no es, no, yo tengo que ser humano primero y, luego, soy Arturo", consideró.

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También rememoró que Guzmán, en una ocasión anterior, se acercó a su madre, para decirle lo mismo y ella, en su particular manera, también salió en defensa de él.

"Mi mamá ya me había platicado, una vez, que le dijo también ´si hubieras tenido el hijo conmigo, no hubiera salido jotit*´, y, luego, mi mamá le dijo ´si hubiera tenido el hijo contigo, habría salido jotit* e imbécil´", dijo sonriente.

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