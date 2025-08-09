Arturo Vázquez extraña a su madre, la actriz Isela Vega, fallecida en 2021; el actor no oculta los sentimientos que le provoca la ausencia de su amada madre, en entrevista rompió en llanto al reconocer por qué y cómo es que ahora la extraña a cuatro años de su partida.

Arturo tenía una relación cercana y amorosa con la actriz, a través de entrevistas y recuerdos compartidos en redes sociales, ha detallado lo bien que la pasó junto a su mamá

Aunque Arturo tiene bonitos recuerdos de cómo fue la convivencia con su papá Alberto Vázquez desde que era un niño, consideró también como a un papá al actor Jorge Luke, quien fue pareja de su madre durante tres años.

Arturo Vázquez con su madre, la actriz Isela Vega.

Junto a él aprendió la disciplina y conoció un gran amor con su hermana Shaula, por lo que representó un duro golpe cuando Luke le dijo, en 1973, que se se separaba de su madre y se iba de la casa.

"Mágicos recuerdos lindos momentos en familia mi madre Isela Vega y mis perrihijos Tomasa y Lalo, todos descansando en paz", escribió Arturo Vázquez en esta foto.

A tres años de la muerte de Isela Vega, su hijo Arturo la sigue extrañando.

"A mi ya no me hace llorar el hecho de decir 'mi madre', a mi lo que me hace llorar es el color rojo , porque ese color rojo es el que identifiqué el día más difícil de mi vida, que fue el último día que estuve con mi mamá", expresó entre lágrimas en entrevista para el programa "Hoy".

Arturo sabe que desde el cielo lo guía su mamá para que siga adelante.

"Creo que mi mamá está en el cielo, me está ayudando, guiando, y solamente tengo que tener la fuerza para estar de pie y continuar hacia adelante; no me arrepiento de nada, extraño a mi madre, eso es todo"

¿Qué pasa con su padre Alberto Vázquez?

Sobre su padre, el cantante Alberto Vázquez, prefirió guardar silencio luego de que el intérprete de 85 años se sometiera a una delicada cirugía hace unos días, Alberto reapareció en redes sociales y afirmó que se encontraba bien.

Isela Vega y Alberto Vázquez, un romance fugaz que dejó herencia

"Estoy saliendo de mi bronca, mi operación fue dura pero ya estoy perfecto", expresó.

Sin embargo, Alberto se limitó y no quiso hablar sobre la salud de su padre, con quien no tiene un distanciamiento, pero tampoco son muy cercanos, así su relación desde hace muchos años.

"Mi papá que dé sus declaraciones, háblenle ustedes a mi papá, tienen su contacto y entrevístenlo; acaba de subir un mensaje, ni siquiera voy a decir lo que dice el mensaje porque luego se mal interpreta y puede que se enojen porque yo dije algo que no debí haber dicho, no voy a decir nada, vean el TikTok y ahí se van a dar cuenta", expresó.

