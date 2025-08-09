Más Información

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

recibió sus 60 años de vida encerrado en "La casa de los famosos México", el actor mexicano que se ha consagrado como uno de los galanes y villanos favoritos de la televisión mexicana, podría estar pasando su ultimo día dentro del reality, pues está nominado y mañana podría ser el segundo expulsado.

Ayala recibió a las afueras de La casa, la felicitación de su esposa, la también actriz Cinthia Aparicio, 28 años menor que él, y quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"Es tu cumpleaños mi gran bendición @alexisayala!! Doy gracias por tenerte conmigo, mi compañero, mi inspiración!! Felicidades al hombre más maravilloso que he conocido, mi esposo, mi MR, mi guerrero... Qué bendición estar de tú mano, crecer de tú mano, caminar de tú mano. Feliz cumpleaños mi amor, (te extraño en silencio, sigue rugiendo)", se lee.

Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio.
Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio.

Comenzó su carrera en los años 80 y ha participado en más de 50 proyectos de cine, teatro y televisión, incluyendo telenovelas muy populares como "Cadenas de amargura", "Agujetas de color de rosa", "Amarte es mi pecado", "La sombra del pasado" y "Si nos dejan".

Lee también:

Aunque es reconocido por sus papeles de villano en telenovelas, su faceta de galán y hasta de cómico le han hecho ganar fans que ahora lo apoyan en el aventura de "La casa de los famosos", donde.

Uno de los momentos icónicos de Alexis fue su participación en el show "Solo para Mujeres", surgido en 1999; él y su colega y amigo Alexis Ayala crearon el concepto en México inspirados en la película "The Full Monty", ambos decidieron crear un espectáculo similar en México con celebridades masculinas del mundo del espectáculo.

Alexis Ayala no puede ser trasladado a la Ciudad de México FOTO: INSTAGRAM
Alexis Ayala no puede ser trasladado a la Ciudad de México FOTO: INSTAGRAM

El espectáculo se estrenó en el Teatro Metropolitan con gran éxito.

El actor ha estado casado en tres ocasiones: primero con la fallecida , luego con Fernanda López con quien tuvo una hija, y recientemente se casó con la actriz Cinthia Aparicio.

Lee también:

Ayala valora mucho la salud y el vivir tranquilo , en paz y disfrutar de cada instante, pues ha tenido episodios de salud que han hecho que valore la vida de otra manera, en 1992 estuvo gravemente enfermo por un problema con la tiroides que le provocó un paro respiratorio hospitalario; en 2018 sufrió un infarto durante unas vacaciones en Acapulco.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?