Son amigos desde hace 64 años y con esa confianza Angélica María le dice “sus verdades” a Enrique Guzmán y a veces hasta lo regaña; él le agradece el cariño más allá del escenario y reconoce que sólo a ella le permite un reclamo.

“Angélica, gracias por ser mi amiga, gracias por pisar el mismo escenario, gracias por ser mi compañera, por ser mi pareja sin ser más que eso”, le dice conmovido el intérprete de “Payasito” a la cantante, tomándola de las manos y con algunas lágrimas.

“Igual mi Quique adorado, gracias mi rey”, responde Angélica.

Los cantantes, que en la adolescencia fueron novios durante tres años, lograron que la relación se convirtiera en una amistad que ha superado infidelidades, distancia y trabajo.

“En cuanto hay molestias entre nosotros y empiezan a salir ‘ronchas’, lo hablamos para evitar malos entendidos”, señala el intérprete de “La plaga”.

Gracias a la comunicación abierta y franca que existe entre ellos, Angélica María comparte que es tanta la confianza cada que él le propone una colaboración o trabajar juntos en algún espectáculo, que no lo duda y ni pregunta cuánto va a ganar, simplemente le dice que sí a todo.

“Con el único compañero con el que tengo esa confianza es con él, somos amigos de verdad. Aunque cada uno está en su camino, cuando hemos podido juntarnos todos, ven lo que sucede, se llenan los lugares, a la gente le gusta recordar”, señala la protagonista de telenovelas como El hogar que yo robé y Bendita mentira.

Los cantantes aprovecharán la amistad para decir adiós a los escenarios juntos, con la gira La despedida con la que recorrerán el país.

No ha sido una decisión sencilla, admiten Angélica y Enrique, pero están conscientes de que el tiempo los ha alcanzado (tienen 82 y 83 años respectivamente) y cada vez es más difícil compartir escenario.

NOSTÁLGICOS

Para estas dos leyendas del rock and roll, su presentación del 10 de mayo en el Auditorio Nacional cierra un ciclo que comenzaron en 1962, cuando se conocieron en el set de la película Mi vida es una canción, siendo ellos apenas unos adolescentes, ella de 17 años y él de 18.

“Estamos tristes y contentos al mismo tiempo, porque nos vamos a despedir en una gira muy bella que no sabemos cuándo va a terminar, porque tenemos más fechas después del 10. Estos shows que hemos preparado son muy bellos y nostálgicos”, dice la intérprete de “El hombre de mi vida”.

Como una muestra de cariño y respeto, Guzmán le ha cedido no solo el camerino preferido en el Auditorio a la Novia de México, sino el primer crédito en todo el tour.

“Angélica es la única mujer con la que comparto un escenario”, aclara.

Angélica reitera la buena relación que ha imperado y que, afirma, no ha dado lugar a las envidias.

“Eso se da raramente, que no haya envidia, resentimiento entre nosotros, pero sí hay competencia, porque sí él sale y triunfa, yo tengo que salir a triunfar, pero eso es una cosa de cresta. Al final el que goza y se divierte es el público, y nosotros acabamos fascinados porque lo logramos”.

Los artistas aclaran que el show que presentarán será distinto al que ofrecieron en febrero pasado en el Teatro Metropólitan.

“Tenemos un grupo de canciones que hemos ido atesorando y que forman gran parte de nuestra vida, por eso la gente quiere oírnos cantar ‘Payasito’ o ‘Edi Edi’”.

Lo que sí, puntualizan ambos, esta despedida no significa que dejen los escenarios de manera individual.

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