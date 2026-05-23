Se acerca la temporada de luciérnagas, lo que significa que es momento de escapar de la ciudad y disfrutar una noche iluminada por estos insectos. Y qué mejor manera de hacerlo que con una experiencia entre vinos y campamento.

A dos horas de Ciudad de México, el parque de naturaleza y aventura Alpinia ofrece un recorrido para una visita exprés o para pasar la noche, aunque con cupo limitado.

¿Qué incluye la experiencia con luciérnagas del parque Alpinia?

Con el verano aparecen las lluvias y, en consecuencia, las luciérnagas, juntos crean un ambiente mágico en el bosque. Su avistamiento puede disfrutarse de manera distinta en este parque de naturaleza en Puebla.

Del 19 de junio al 18 de julio, los fines de semana se iluminan con la experiencia “Luciérnagas 2026”. Estas son sus actividades:

Recorrido nocturno: antes de comenzar se proyecta un video informativo y se hace entrega del equipo necesario para la caminata.

Avistamiento de luciérnagas : se permanece en la zona de observación durante un tiempo determinado, dependiendo de las condiciones climatológicas y la cantidad de especies.

: se permanece en la zona de observación durante un tiempo determinado, dependiendo de las condiciones climatológicas y la cantidad de especies. Cena de tres tiempos: al regreso de la caminata se sirve una cena; los adultos tienen la opción de elegir entre una copa de vino o una cerveza.

Opción de camping: para quienes desean extender su estancia en el parque, se permite acampar en una tienda comfort rentada o con equipo propio.

Después del avistamiento de luciérnagas se disfruta una cena de tres tiempos. Foto: Instagram @alpinia.mx

Leer también Cuándo será la Guelaguetza 2026

¿Cuánto cuesta la experiencia con luciérnagas en Puebla?

Únicamente es posible asistir a la experiencia con reservación previa. Las tarifas varían por día y por actividades adicionales como el camping:

Viernes

$720 adultos

$590 niños

Sábados y domingos

$850 adultos

$700 niños

Camping: $300 extra por persona

Contacto para apartar tu lugar: teléfono 55 8993 8485 o correo info@alpinia.mx.

En esta experiencia tienes la opción de pasar la noche en la zona de camping. Foto: Instagram @alpinia.mx

Tips para ver luciérnagas

Lleva calzado cómodo, a prueba de agua y antiderrapante para la caminata.

Lleva chamarra e impermeable por el clima.

Sigue las indicaciones de los guías.

No tomes fotografías con luz ni uses linternas porque puedes alterar el comportamiento de las luciérnagas.

Se prohíbe llevar mascotas durante la caminata; durante la actividad, todos los animales que entren a Alpinia deben permanecer en la zona del comedor/terraza.

No se permite fumar.

No se permite salir del sendero autorizado.

La experiencia se recomienda para mayores de 8 años.

Hay que guardar silencio.

Está prohibido tocar estos insectos.

La temporada de luciérnagas transforma los paisajes de Puebla en un espectáculo natural. Foto: @alpinia.mx

Entre aromas del bosque, cielos nocturnos y el sonido de la vida silvestre, cada instante de la experiencia invita a relajarse, convivir y maravillarse con uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de México.

Dirección: Cam. Alpino Km 3, 74105 Santa Rita Tlahuapan, municipio perteneciente a Puebla.

Cam. Alpino Km 3, 74105 Santa Rita Tlahuapan, municipio perteneciente a Puebla. Horario: viernes desde las 18:00 horas; sábados y domingos desde las 09:00 horas para disfrutar el resto de actividades en el parque.

Leer también Mundial 2026: 6 museos con exposiciones de futbol en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters