Previo al arranque oficial del Hot Sale 2026, Amazon México ya comenzó a lanzar descuentos y promociones que están marcando tendencia entre los compradores más atentos.

Este 23 de mayo, las ofertas más buscadas incluyen tecnología, gadgets, artículos para el hogar y productos de uso diario con rebajas especiales y opciones de meses sin intereses.

Con el Hot Sale programado del 25 de mayo al 2 de junio, miles de usuarios ya monitorean precios y aprovechan las promociones anticipadas para adelantarse a las compras más fuertes de la temporada.

Las ofertas en tendencia de Amazon México HOY, 23 de mayo

Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3

La laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15abr8 AMD Ryzen 5 7430U destaca como una opción equilibrada para estudiantes, trabajo de oficina y entretenimiento diario gracias a su diseño ligero, rendimiento fluido y precio competitivo dentro de la gama media. Su procesador AMD Ryzen 5, combinado con memoria RAM DDR4 y almacenamiento SSD, permite ejecutar tareas multitarea, videollamadas, navegación con múltiples pestañas y programas de productividad sin complicaciones.

Consigue este producto a tan solo $12,499 pesos.

Amazon Fire TV Stick HD

El Amazon Fire TV Stick HD se mantiene como uno de los dispositivos de streaming más populares para convertir cualquier televisión en una Smart TV de forma rápida y económica. Gracias a su compatibilidad con plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, Max y YouTube, es una opción ideal para quienes buscan mejorar la experiencia de entretenimiento en casa sin gastar demasiado.

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ASUS TUF Gaming A16 AMD Ryzen

Este ordenador portátil se ha convertido en una de las laptops gaming más atractivas para quienes buscan alto rendimiento sin llegar a los precios extremos de la gama premium. Equipada con procesadores AMD Ryzen y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 4050 o superiores, ofrece una experiencia fluida tanto para videojuegos competitivos como para edición de video, streaming y tareas exigentes.

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MSI Laptop Gaming Crosshair 17" NVIDIA GeForce

La laptop Gaming Crosshair es una de las opciones más llamativas para gamers que buscan potencia y una pantalla amplia para disfrutar videojuegos, streaming y multitarea avanzada. Su combinación de procesadores Intel de última generación y tarjetas NVIDIA GeForce RTX permite ejecutar títulos AAA modernos con gráficos de alta calidad y tasas de cuadros fluidas.

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Amazon Echo Pop

El Amazon Echo Pop se ha convertido en uno de los dispositivos inteligentes más populares de Amazon gracias a su tamaño compacto, precio accesible y facilidad de uso. Diseñado para espacios pequeños como habitaciones, escritorios o cocinas, este altavoz inteligente integra Alexa para responder preguntas, reproducir música, controlar dispositivos inteligentes y realizar tareas cotidianas mediante comandos de voz.

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