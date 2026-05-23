Las llamadas de números desconocidos pueden llegar en cualquier momento. Aunque por fortuna, WhatsApp cuenta con una función que ayuda a evitar este tipo de comunicaciones y que ponen en riesgo tu privacidad.

Hoy en Techbit te contamos de cuál se trata.

¿Por qué silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

Si bien no todas las llamadas de números desconocidos son peligrosas, sí resultan molestas al grado de que interrumpen tu flujo de comunicación en WhatsApp, pero si te agarran desprevenido pueden hacerte caer en una estafa.

Al respecto, la empresa tecnológica Wolk Software indica que este tipo de llamadas suelen convertirse en el canal perfecto para que los ciberdelincuentes cometan extorsiones, fraudes y otros delitos digitales.

De hecho, hay tácticas donde las usan como gancho para atrapar víctimas, entre ellas el vishing que tiene por objetivo usurpar la identidad de organismos reconocidos con la finalidad de ganarse la confianza de los usuarios.

Estas llamadas, al no tener un remitente identificable, pueden ser utilizadas para robar información personal, contraseñas de apps o de redes sociales, accesos bancarios y hasta instalar malware en el celular para controlarlo.

Por lo anterior, es importante no responderlas.

Silencia las llamadas de números desconocidos en WhatsApp y bloquea contactos que te envíen spam. Foto: Unsplash

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¿Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

Aunque WhatsApp cuenta con ajustes de seguridad avanzados, cualquier persona corre el riesgo de recibir una llamada de número desconocido. Pero una manera de detenerlas, es silenciando sus notificaciones:

Ve a "Ajustes" y entra en “Privacidad”.

Da clic en “Llamadas”.

Activa la opción “Silenciar las llamadas de números desconocidos".

Aunque habilites esta herramienta, seguirás recibiendo las llamadas de números desconocidos pero no verás sus notificaciones; únicamente se mostrarán en el historial por si quieres consultarlas.

Finalmente, considera que si llamas o envías mensajes a usuarios desconocidos, éstos podrán contactarte después y en ese caso no habrá otra más que bloquearlos.

Además de silenciar las llamadas de números desconocidos, actualiza tu WhatsApp para protegerte de posibles ciberataques. Foto: Captura de pantalla

Tip Techbit

Si quieres añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, elimina los chats antiguos, activa la autenticación de dos factores, oculta tu foto de perfil para números desconocidos y actualiza la aplicación periódicamente.

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