Seguramente, te has cuestionado por qué de repente ya no puedes utilizar WhatsApp con normalidad. Esto se debe a varios factores, como por ejemplo, que tu celular ya no cuenta con almacenamiento suficiente o que el caché de tu app está saturado.

Pero ¿qué es lo que se aloja dentro del caché de WhatsApp? Conocer este dato resulta oportuno, sobre todo para que de manera periódica deseches de tu app de mensajería todo el material que ya no te es útil.

Y hoy en Techbit, te explicamos qué es lo que se almacena ahí y cómo puedes depurarlo sin complicaciones.

Limpiar el caché de WhatsApp ahorra complicaciones al momento de utilizar la app. Foto: Unsplash

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¿Qué se almacena en el caché de WhatsApp?

De acuerdo con la empresa de servicios web GoDaddy, el caché se conoce como el tipo de almacenamiento temporal que una página web o aplicación tiene para almacenar duplicados de archivos, imágenes y otros elementos, con la finalidad de ofrecer un funcionamiento más rápido y adecuado.

En este sentido, lo que el caché de WhatsApp almacena son fotos, videos, notas de voz, stickers y miniaturas de archivos que ya has descargado desde la app.

Y aunque no lo creas, resulta conveniente eliminar el caché de esta aplicación de Meta para darle mantenimiento y así evites complicaciones relacionadas con el espacio de almacenamiento; las cuales ocasionan fallas al cargar archivos nuevos y, a largo plazo, te impiden usar la aplicación.

¿Cómo vaciar el caché de WhatsApp?

Eliminar el caché de cualquier app, en especial WhatsApp, hará que opere de mejor manera; y aunque los cambios no suelen ser siempre perceptibles, el sistema de tu aplicación y dispositivo notarán la diferencia.

Para hacerlo, realiza lo siguiente en Android y iOS:

Entra a WhatsApp y ve a los “Ajustes”.

Oprime “Almacenamiento y datos” y luego en “Administrar almacenamiento”.

Allí verás los archivos guardados de cada uno de tus chats o grupos y tendrás la oportunidad de eliminarlos dependiendo su peso o antigüedad.

Escoge los archivos que deseas depurar o, para agilizar el proceso, utiliza el botón “Seleccionar todos”.

Finalmente, presiona “Eliminar” para que todo el contenido que seleccionaste se borre permanentemente.

Si no quieres perder tus archivos de WhatsApp al borrar el caché, intenta otras alternativas. Foto: Unsplash

¿De qué otra manera se puede liberar espacio de WhatsApp?

Si requieres otro método para eliminar el caché de WhatsApp de manera rápida y sin perder tus archivos, haz lo siguiente:

Dirígete a los Ajustes de tu dispositivo y busca “Aplicaciones”.

Luego, entra a “WhatsApp” y toca “Memoria”.

Enseguida, pulsa “Borrar memoria caché”.

Finalmente, si deseas hacer una inspección más rigurosa del material que se almacena en la app, oprime “Gestionar espacio”.

Otra táctica funcional es que desinstales la aplicación de mensajería, no sin antes crear una copia de seguridad para no perder tu historial de chats. De esta forma, al volver a instalarla, tu espacio de almacenamiento tanto de la app como de tu celular quedarán más desahogados.

¡Ya lo sabes! Darle mantenimiento caché de WhatsApp por lo menos una vez al mes será de ayuda para que deseches los archivos que ya no utilizas y puedas usar la app de Meta sin fallas ni interrupciones.

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