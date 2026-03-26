¿Sabías que puedes cambiar el color de tus conversaciones de WhatsApp? Gracias a una actualización que hizo la plataforma de Meta, los usuarios pueden cambiar el color de sus chats e incluso crear algunos con IA.

Esta herramienta muy pocos la conocen, pero con ella los usuarios pueden elegir un tema predeterminado para todos sus chats o un tema único para cada conversación.

Si quieres saber cómo usarla, en Tech Bit te contamos.

Truco para cambiar el color de los chats de WhatsApp. Imagen: Unsplash

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¿Cómo cambiar el color de las conversaciones de WhatsApp?

Para cambiar el color de las conversaciones de WhatsApp, deberás seguir estos pasos:

Abre WhatsApp .

. Da clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

Elige "Ajustes".

Desplázate hasta la opción de " Chats ".

". Ahora, da clic en la opción de "Tema predeterminado del chat ".

". Abajo aparecerá la opción de "Color del chat ".

". Si das clic ahí te aparecerá una lista de colores que puedes elegir para cambiar el color de las conversaciones de WhatsApp . Elige el que te guste más.

. Elige el que te guste más. Cuando presiones un color, aparecerá una vista previa. Si estás seguro del cambio, da clic en la palomita que está en la parte superior derecha de la pantalla.

Siguiendo estos pasos lograrás cambiar el color de los chats de la plataforma de mensajería. Por otro lado, también puedes cambiar el tema de tus conversaciones de WhatsApp desde la opción de "Tema predeterminado del chat".

Truco para cambiar el color de los chats de WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Hay entre varias opciones a elegir o incluso puedes crear un tema con ayuda de Meta AI dando clic en "Crear con IA". Puedes elegir entre las opciones que te brinda la IA o bien, crear una imagen propia con ayuda de un prompt.

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