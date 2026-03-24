Apple anunció la llegada de Tap to Pay al iPhone en México, una herramienta que le permitirá a los comerciantes que usan iPhone aceptar pagos sin contacto desde su dispositivo.

El pago se puede aceptar desde otro iPhone o desde una tarjeta. Básicamente funciona como una terminal de cobro convencional.

De acuerdo con la firma de Cupertino, "Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales".

¡Ya puedes cobrar con tu iPhone! Apple activa Tap to Pay en México. Imagen: Apple

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Si quieres saber cómo funciona esta nueva herramienta, en Tech Bit te contamos.

Paso a paso: ¿cómo funciona Tap to Pay en iPhone?

Para que los comerciantes puedan aceptar pagos sin contacto con Tap to Pay, debe contar con las versión de iOS compatibles en los modelos de iPhone Xs o posteriores con la última actualización de iOS instalada.

Al momento de cobrar, el comerciante solo debe pedir al comprador que acerque su dispositivo con NFC y el iPhone procesa el pago al instante.

Los usuarios que deseen pagar mediante este sistema, podrán hacerlo desde otro celular con cartera digital, tarjeta de crédito o débito o incluso un smartwatch.

Lo que es importante saber que no todas las tarjetas con tecnología NFC funcionarán desde el primer día. Hasta el momento, las plataformas autorizadas para operar con Tap to Pay en México son Adyen, Clip, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform. También la función acepta las principales redes de pago: Visa, Mastercard y American Express.

¡Ya puedes cobrar con tu iPhone! Apple activa Tap to Pay en México. Imagen: Apple

Por otro lado, funciona para "negocios de todos los tamaños y rubros, desde transporte y venta minorista hasta comida, bebida, belleza y servicios profesionales", señala Apple.

En cuanto a privacidad, la firma señala que los datos de pago quedan protegidos por la misma tecnología responsable de la seguridad y privacidad de Apple Pay. Además, todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en el iPhone se encriptan y procesan usando el Secure Element, además que Apple jamás recibe información sobre el producto que se está comprando ni quién efectúa la compra.

Asimismo, Apple señala que "no almacena números de tarjetas de crédito ni información sobre las transacciones en el dispositivo o en los servidores de Apple, por lo que tanto comerciantes como clientes tienen la garantía de que su información está a salvo".

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