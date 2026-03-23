Como cada mes, existe un listado de celulares que se quedan sin el soporte de WhatsApp. Esto debido a que la aplicación tiene constantes actualizaciones que, para funcionar, los equipos necesitan cumplir con varios requisitos técnicos.

Y aunque muchos celulares en la actualidad no tienen ningún problema para soportar WhatsApp, existen modelos más antiguos que pueden quedarse sin el soporte de la aplicación de Meta.

A través de su Centro de Ayuda, WhatsApp señala que la aplicación es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en abril del 2026. Imagen: Unsplash

Leer también: WWDC 2026: cuándo será y cuáles son las apuestas de Apple

"Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp", señala la aplicación.

En este sentido, es normal que cada mes algunos celulares dejen de permitir el uso de WhatsApp en su dispositivo. Por ello, en Tech Bit te contamos qué celulares se quedarán sin la aplicación a partir de abril del 2026.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en abril del 2026

A partir del 1 de abril de 2026, varios celulares entre los que están marcas de Apple y Android, dejarán de ser compatibles con WhatsApp porque no cumplen con los requisitos técnicos mínimos que exige la aplicación.

Los modelos afectados son:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

En esta lista también entran dispositivos que no pueden actualizarse a Android 5.0 Lollipop o superior.

Por otro lado, algunos iPhone también entran en la lista:

iPhone 6

iPhone 6 Plus y versiones anteriores

También equipos que no soportan la actualización a iOS 15.1, un requisito mínimo para seguir usando WhatsApp.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en abril del 2026. Imagen: Unsplash

Si tu celular está en la lista anterior, entonces no podrás seguir usando la aplicación a menos que instales una versión o superior a Android 5.0 o iOS 15.1. Si no es posible, la única solución es cambiar tu celular a un modelo más reciente.

Leer también: ¿UNAM o IPN?: cuál es la mejor universidad, según los empleadores

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters