¿Recibes muchos archivos pesados en WhatsApp? Cada audio, documento, foto o video consume una parte del espacio de almacenamiento, pero hay uno en particular que te conviene borrar para mantener el funcionamiento óptimo de tu aplicación.

Hoy en Techbit te decimos de cuál se trata y cómo eliminarlo en sencillos pasos.

Los archivos que recibes y envías en WhatsApp utilizan espacio de almacenamiento. Foto: Freepik

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¿Qué archivo utiliza más espacio de almacenamiento en WhatsApp?

Como lo mencionamos anteriormente, todos los archivos enviados y recibidos en WhatsApp ocupan un porcentaje del espacio de almacenamiento de la app (interno) y del dispositivo. Específicamente, los videos son los que ocupan mayor memoria.

Esto se debe a varios factores, principalmente, a la duración y calidad del clip. Los archivos en HD son más pesados, lo que incluso puede ralentizar el desempeño de la aplicación o hacer que se trabe constantemente.

Lo mismo sucede con los videos provenientes de los canales de difusión, que también se guardan en el almacenamiento interno de WhatsApp. Por eso es importante eliminarlos y, si no quieres deshacerte completamente de ellos, realiza una copia de seguridad.

¿Cómo eliminar videos de WhatsApp para liberar espacio?

Si tu app ya no cuenta con suficiente espacio de almacenamiento, entonces lo mejor es borrar los archivos pesados y, sobre todo, los videos que pesan varios Megabytes (MB).

En este caso, debes ir al apartado "Administrar almacenamiento" y revisar los clips que ya no te sirven. Recuerda que una vez que los elimines, ya no podrás recuperarlos.

Los pasos son:

Ve a "Ajustes" y dirígete a “Almacenamiento y datos”.

Selecciona “Administrar almacenamiento".

Para eliminar los videos , ingresa a un chat o canal y presiona el ícono de búsqueda.

, ingresa a un chat o canal y presiona el ícono de búsqueda. Mantén presionado el video o los videos que quieras borrar.

Luego pulsa el botón “Eliminar”.

Finalmente, oprime “Eliminar todas las copias” para depurar los archivos duplicados.

Si eliminas videos de WhatsApp y no los tienes en una copia de seguridad, no podrás recuperarlos. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar que los videos de WhatsApp ocupen mucho espacio?

Si bien eliminar los videos pesados es la medida más eficaz para ahorrar espacio en WhatsApp, hay otras acciones que puedes realizar para que no saturen el almacenamiento:

Borra los videos, audios y fotos inmediatamente después de haberlos visto.

Guarda los videos en la nube antes de borrarlos, así te aseguras de tener un respaldo.

Limpia mensualmente la memoria de WhatsApp para evitar problemas como la ralentización.

Desactiva las descargas automáticas para que los videos no se almacenen en tu celular, sino hasta que tú lo decidas.

Con las anteriores medidas puedes evitar que los videos enviados y recibidos en WhatsApp se adueñen de tu espacio de almacenamiento.

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