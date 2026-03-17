¡Malas noticias para los usuarios de Netflix! A partir de abril del 2026, la plataforma de streaming subirá los precios de todas las suscripciones. A través de notificaciones mediante correo electrónico, los usuarios se enteraron de los cambios.

El nuevo precio de los planes disponibles se reflejará a partir del próximo mes en el costo mensual de las cuentas de los usuarios, dependiendo del tipo de suscripción que tengan activa.

El incremento va de entre 20 a 40 pesos mensuales. Si quieres saber cuánto pagarás a partir del próximo mes, en Tech Bit te contamos.

Netflix sube sus precios: ¿cuánto tendrás que pagar a partir de abril? Imagen: Unsplash

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¿Cuánto costará Netflix a partir de abril?

Con el nuevo aumento de precios, las tarifas de Netflix en México quedarán de la siguiente manera:

Plan estándar con anuncios: de 119 pesos a 139 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

Plan estándar sin anuncios: de 249 pesos a 269 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

Plan premium: de 329 pesos a 369 pesos al mes (con un aumento de 40 pesos).

El nuevo aumento de precios posiciona al Plan premium como el más caro de la plataforma hasta ahora, esto debido a las funciones adicionales con las que cuenta como calidad 4K, audio espacial y reproducción de contenido en varios dispositivos a la vez.

Por otro lado, los miembros extra, es decir, usuarios adicionales que utilicen la plataforma fuera del hogar principal tendrán que pagar 10 pesos más por cada miembro, ya sea en plan con anuncios o sin anuncios.

Netflix sube sus precios: ¿cuánto tendrás que pagar a partir de abril? Imagen: Unsplash

Debido a que Netflix comenzó a notificar a los usuarios desde el 13 de marzo estos cambios, se espera que la entrada en vigor de los nuevos precios de la plataforma sean a partir del próximo 13 de abril.

La última vez que la plataforma de streaming subió sus precios fue en 2024, además que en septiembre del año pasado eliminó su Plan básico de 99 pesos y migró a sus usuarios al Plan estándar con anuncios

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