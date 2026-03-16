Aunque suena extremo, los casos de celulares que se incendian o explotan no son un mito. Si bien son poco frecuentes, existen varios factores que pueden provocar que un dispositivo móvil se sobrecaliente y represente un riesgo para el usuario.

Si quieres conocer cuáles son las razones más comunes para que esto ocurra, en Tech Bit te contamos.

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¿Por qué podría explotar un celular?

Una de las causas más comunes es el daño en la batería. La mayoría de los celular actuales utilizan baterías de ion de litio, que son sensibles a golpes, perforaciones o desgaste. Cuando una batería está dañada, puede generar una reacción química inestable que deriva en sobrecalentamiento o incluso explosión.

Otro factor clave es el uso de cargadores no originales o de baja calidad. Estos accesorios pueden suministrar voltajes incorrectos, provocando un exceso de energía que afecta directamente a la batería. A largo plazo, esto deteriora sus componentes internos y aumenta el riesgo de fallas.

Estas son las razones por las que podría explotar tu celular. Imagen: Freepik

El sobrecalentamiento también puede ser provocado por el uso intensivo del dispositivo, como jugar durante largos periodos, usar múltiples aplicaciones pesadas o exponer el celular al sol. Dejar el teléfono dentro del auto, por ejemplo, puede elevar su temperatura a niveles peligrosos.

Además, las actualizaciones defectuosas o fallas de software pueden hacer que el equipo trabaje de más, elevando su temperatura sin que el usuario lo note de inmediato. Aunque no es la causa más frecuente, sí puede contribuir al problema.

Finalmente, los daños físicos como caídas o golpes pueden comprometer la integridad de la batería, incluso si el celular sigue funcionando aparentemente normal.

Para evitar riesgos, especialistas recomiendan usar siempre accesorios certificados, evitar exponer el celular a altas temperaturas y prestar atención a señales como hinchazón, calentamiento excesivo o carga irregular.

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