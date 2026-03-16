No hay duda de que la vida diaria es más agradable gracias a nuestras canciones favoritas, sobre todo si podemos acceder a ellas instantáneamente por medio de las múltiples plataformas de streaming que existen como Apple Music y Spotify.

Y aunque no lo creas, TikTok posee una herramienta con la que puedes exportar hacia tu plataforma de streaming todas tus canciones preferidas que aparezcan en los clips.

¿Quieres aprender a usar este hack para disfrutar aún más de tu música predilecta? Quédate leyendo porque en Tech Bit te mostramos el tutorial.

Vincular tus canciones preferidas de TikTok a Apple Music o Spotify es completamente seguro. Foto: Especial

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¿Cómo vincular tus canciones preferidas de TikTok a tu app de streaming musical?

Guardar en Spotify o Apple Music todas las canciones de TikTok que desees es sumamente fácil y útil; ya que con esta función puedes enriquecer tu repertorio musical sin contratiempos y sin pagar un solo centavo.

¿Te animas a guardar toda la música que quieras con este truco? Entonces, realiza lo siguiente:

Abre TikTok y dirígete a tu perfil.

y dirígete a tu perfil. Da clic en el ícono de las 3 líneas horizontales que se ubica en la parte superior derecha, y enseguida, presiona “Ajustes”.

Localiza el panel “Contenido y pantalla”, después, presiona la opción “Música”.

Oprime “Agregar a la aplicación de música” y selecciona tu plataforma, ya sea Spotify o Apple Music .

o . Por último, confirma la operación.

Considera que al momento de realizar la vinculación, TikTok tendrá acceso a tus datos de Apple Music o Spotify, tales como tu nombre, usuario, seguidores, foto de perfil y demás.

Y si por alguna razón quieres anular la conexión entre ambas aplicaciones, solo debes seguir el procedimiento anterior y dar clic en “Desvincular”. Pero, no te preocupes, las canciones que hayas exportado no se eliminarán de tu servicio de música.

¿Cómo guardar tus canciones favoritas de TikTok en Apple Music o Spotify?

Una vez que hayas vinculado TikTok con tu aplicación de streaming musical, puedes comenzar a guardar canciones de la siguiente manera:

Cuando veas un clip que contenga una pista que te agrade, da clic en el título de la canción que aparece en la parte inferior del video.

Posteriormente, oprime el botón “Agregar a Spotify ” o “Agregar a Apple Music ”.

” o “Agregar a ”. Por último, abre la lista de favoritos de tu plataforma musical para verificar que el material se haya guardado con éxito.

Con este truco puedes amenizar tu rutina diaria. Además de que puedes compartirlas con tus familiares y amigos.

Todas las canciones que vincules de TikTok a Apple Music o Spotify se almacenarán en el apartado de "Favoritos". Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los precios de Spotify y Apple Music?

Finalmente, si todavía no tienes una cuenta de Apple Music o Spotify, quieres recontratar tu servicio, o simplemente quieres cambiar de plan, te dejamos las tarifas de cada plataforma para que las tengas en cuenta:

Apple Music

Individual: $129

Familiar: $199

Estudiante: $69

Apple One (Paquete): Desde $249

Spotify

Plan Individual: $139

Plan Estudiantes: $74

Plan Duo: $189

Plan Familiar: $249

¡No lo pienses más! Organiza y agranda tu listado de canciones favoritas de Apple Music o Spotify aprovechando esta función que proporciona TikTok. ¿Ya la conocías?

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