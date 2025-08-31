Spotify cuenta con funciones especiales que permiten a los suscriptores obtener un servicio musical personalizado. Una de esas herramientas es la bloquear artistas, lo que también evita que reciban sugerencias y notificaciones de lanzamientos.

De acuerdo con la app, este procedimiento puede realizarse en cualquier dispositivo (celular, ordenador e incluso la televisión) en el que se tenga activa una cuenta Básica o Premium.

¿Quieres saber los pasos para bloquear a un cantante o grupo en Spotify? A continuación te los decimos.

Las canciones del artista que bloquees dejarán de reproducirse en Spotify, pero no se eliminarán de tu cuenta. Foto: Unsplash

¿Cómo bloquear a un cantante o grupo en Spotify?

Si ya te cansaste de escuchar a un grupo o cantante, no lo pienses dos veces y prueba con este bloqueo en Spotify. Se trata de un procedimiento sencillo y que te toma, literalmente, segundos:

Ingresa a la aplicación de Spotify .

. Después, dirígete a la barra de búsqueda para escribir el nombre del cantante o banda que deseas bloquear.

En los resultados de la búsqueda, ve directamente al perfil del artista, donde encontrarás información sobre sus álbumes o listas de reproducción.

Al estar en el mismo perfil del artista , da clic en los tres puntos (icono que aparece en la parte superior o debajo de su nombre).

, da clic en los tres puntos (icono que aparece en la parte superior o debajo de su nombre). Y selecciona “No difundir este artista”.

Cuando hayas terminado, te aparecerá la leyenda “Está bien. No volveremos a reproducir música de este artista” para que puedas confirmar que este ajuste se guardó.

Además, al hacer el bloqueo estarás configurando tu cuenta de Spotify para que se adapte a tus preferencias y no se reproduzca ninguna canción de los cantantes o grupos que ya no te interesan.

¡Ojo! Aunque bloquees a un artista, sus canciones seguirán apareciendo en las playlists pero ya no se reproducirán, a menos sean jams o fusiones musicales.

En cualquier momento puedes desbloquear a los cantantes que has bloqueado. Foto: Unsplash

¿Cómo desbloquear a un artista en Spotify?

Si por alguna razón te arrepentiste y quieres desbloquear a un cantante o grupo, puedes revertirlo desde cualquier dispositivo. El procedimiento para hacerlo es similar al anterior:

Abre Spotify y busca al artista desde la barra de búsqueda.

y busca al artista desde la barra de búsqueda. Cuando estés en su perfil, da clic en el ícono de los tres puntos y selecciona “Permitir la reproducción de este artista”.

Al finalizar, te aparecerá el mensaje “Entendido” para que puedas verificar que el artista ya quedó desbloqueado.

Desde el momento en que desbloqueas al cantante o grupo se reproducirán sus canciones y te seguirá apareciendo en las playlists.

Recuerda que, a pesar de que las canciones de un artista bloqueado no se reproduzcan más, las colaboraciones y featuring donde participa sí se mostrarán en la app.

Pero una opción para bloquearlo por completo es el botón “Ocultar canción”, que aparece al dar clic en el ícono de los tres puntos a un costado de la pista o en el menú desplegable de la misma.

