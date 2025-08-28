La marca japonesa especializada en fotografía, SIGMA, presentó en México tres lanzamientos que buscan transformar la experiencia de fotógrafos, cineastas y creadores de contenido: la cámara SIGMA BF y los lentes 300–600 mm F4 DG DN OS Sports y 16–300 mm F3.5–6.7 DC OS, Contemporary.

En entrevista con Tech Bit, Alejandro Giraud de Haro, VP de Marketing de Fujifilm, destacó: “Algo que busca SIGMA es no enfocarse necesariamente en el fotógrafo profesional, sino más bien en ese aficionado o en ese entusiasta de la fotografía que quiere algo distinto y que tiene necesidades distintas”.

SIGMA lanza en México su cámara BF y lentes de última generación. Foto: Paloma Vega

SIGMA BF: un statement en fotografía

La SIGMA BF no es una cámara convencional: es un ícono de diseño. Su cuerpo, mecanizado a partir de un bloque único de aluminio, integra un sensor Full-Frame BSI CMOS de 24.6 MP, grabación en 6K, 230 GB de memoria interna y 13 modos de color.

Con tres botones, un dial y controles hápticos sensibles, ofrece una experiencia intuitiva y minimalista.

Al respecto, Giraud de Haro explicó: “Se trata de romper paradigmas, de dejar atrás la idea de que la cámara debe tener miles de funciones y ajustes. Lo importante es hacer las cosas con la más alta calidad, pero de una manera simple y accesible”.

Y respecto a la competencia que existe en el mercado, agrega: "La intención no es competir contra lo que está establecido en el mercado, es crear una necesidad diferente, crear un nicho especial para esta cámara".

SIGMA lanza en México su cámara BF y lentes de última generación. Foto: Paloma Vega

La SIGMA BF está disponible en acabados negro y plateado; tiene un precio de 49 mil 999.

Lentes que rompen límites

SIGMA también hizo el lanzamiento de dos lentes potentes, uno de ellos es el 300–600 mm F4 DG DN OS Sports, el cual está pensado para fotografía profesional.

Ofrece apertura constante F4, estabilización OS2 avanzada y construcción resistente a condiciones extremas.

Además, es compatible con teleconvertidores, puede alcanzar hasta 1200 mm. Disponible para monturas L-Mount y Sony E-mount, su precio es de 149 mil pesos.

SIGMA lanza en México su cámara BF y lentes de última generación. Foto: Paloma Vega

Por su parte, el lente 16–300 mm F3.5–6.7 DC OS Contemporary cuenta con un superzoom versátil para cámaras mirrorless APS-C.

Cubre desde gran angular hasta supertele, con enfoque rápido, capacidad macro y resistencia a polvo y salpicaduras. Ideal para viajes y vlogging, tiene un precio de 21 mil 999 y es compatible con L-Mount, Sony E-mount, FUJIFILM X-mount y Canon RF mount.

Sobre la llegada de estos equipos, Giraud de Haro afirmó: “México es un mercado vibrante para la fotografía y el video. La demanda de equipos con prestaciones premium y accesibles está creciendo, y lanzamientos como este responden justo a esa necesidad”.

Disponibilidad

Durante la presentación oficial de la nueva línea de productos, los SIGMA X-Perts Luis Licona, Jorge Maldonado y Alberto Alcocer destacaron la calidad profesional, la estética premium y la tecnología de vanguardia de los equipos, además de mostrar los resultados que obtuvieron al usar los lentes y cámara de la compañía japonesa.

Los productos ya están disponibles en la página oficial de SIGMA, además de tiendas departamentales y especializadas.

