¿Buscas el mejor celular con cámara del 2025? Pues DXOMARK, la firma referente para brindar el posicionamiento de cámaras móviles por su rendimiento, ha lanzado su más reciente listado de los mejores celulares basados en su cámara.

Esta lista cuenta con una gran variedad de equipos de diferentes países como China, Corea del Sur y Estados Unidos. Dichos celulares son evaluados por sus capacidades y calificados por los resultados que brinda.

Si quieres conocer cuáles son los 10 celulares que ocupan los primeros lugares, en Tech Bit te contamos.

10 celulares con mejor cámara para fotos y video en 2025. Imagen: Unsplash

Los 10 celulares con mejor cámara del 2025

En primer lugar se encuentra el Huawei Pura 80 Ultra, calificado con 175 puntos. A este le sigue el Oppo Find X8 Ultra con 169 puntos y de cerca le sigue el Vivo X200 Ultra calificado con 167 puntos.

En cuarto lugar encontramos el Xiaomi 15 Ultra con 159 puntos y en quinto lugar está el Samsung Galaxy S25 Ultra con 151 puntos.

Como se puede ver, los primeros cinco lugares son ocupados por marcas chinas, las cuales se han empoderado en este sector actualizando sus modelos a las nuevas tendencias de tecnología que actualmente resaltan en el mercado.

10 celulares con mejor cámara para fotos y video en 2025. Imagen: Unsplash

Entonces, el listado completo de los 10 celulares con mejor cámara de 2025 quedaría así:

Huawei Pura 80 Ultra - 175 puntos

Oppo Find X8 Ultra - 169 puntos

Vivo X200 Ultra - 167 puntos

Xiaomi 15 Ultra - 159 puntos

Samsung Galaxy S25 Ultra - 151 puntos

Honor Magic7 Pro - 148 puntos

Xiaomi 15 - 147 puntos

Tecno Camon 40 Pro 5G - 138 puntos

Google Pixel 9a - 128 puntos

Samsung Galaxy A56 - 113 puntos

