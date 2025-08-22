Más Información

¡Una nueva función llega a Google Fotos! La posibilidad de editar tus imágenes solo con comandos de voz.

Después de la presentación de los, Google también anunció varias características que llegarán al dispositivo, entre ellas la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a varias herramientas como la edición de imágenes.

Según , el usuario podrá pedirle a la aplicación de Fotos mediante comandos de voz y un lenguaje natural, la edición de fotografías sin depender de conocimientos previos sobre herramientas de edición.

Google Fotos ahora permite editar imágenes con tu voz. Imagen: Unsplash
Con ello, la edición se volverá en una actividad mucho más fácil y con la que quedarán impecables tus fotografías.

¿Cómo funcionará la nueva herramienta de Google?

La opción de "editar preguntando" funciona a través de Gemini, el motor de IA de Google y que ejecutará la tarea asignada de una forma intuitiva.

Para ello, podrás dar instrucciones detallas como "elimina el coche que está atrás de las personas de la fotografía", o generales como "mejora esta foto", en donde Google sugerirá optimizaciones automáticas.

Aunque Google haga ajustes, tu puedes seguir pidiendo los necesarios hasta obtener los resultados que esperas. Incluso puedes llegar a pedir ediciones más creativas como cambiar el fondo de la imagen o agregar elementos extra como accesorios festivos o efectos insólitos.

Con esta nueva herramienta, el usuario puede obtener resultados profesionales o simplemente divertirse mientras hace la edición de las fotografías.

Google Fotos ahora permite editar imágenes con tu voz. Imagen: Unsplash
Por el momento, la herramienta llegará únicamente a los Pixel 10 en Estados Unidos, sin embargo, pronto podrían llegar a más celulares o incluso expandirse a otras regiones. Esto considerando que desde este 20 de agosto los Google Pixel 10 han estado en preventa en México.

¿Cuánto cuesta el Google Pixel 10 en México?

La serie Google Pixel 10 estará disponible en cuatro colores: Obsidiana, Glaciar, Verde lima e Índigo. Mientras que para la serie Pro estará disponible en Obsidiana, Piedra lunar, Porcelana y Jade.

La preventa inició el pasado 20 de agosto y la venta oficial en tiendas departamentales será el 28 de agosto.

Sus precios serán:

  • Google Pixel 10: 19 mil 999 pesos
  • Google Pixel 10 Pro: 25 mil 999 pesos.
  • Google Pixel 10 Pro XL: 30 mil 999 pesos.

