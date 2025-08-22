WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas a nivel mundial. Por ello, es importante conocer algunos trucos para personalizar aún más la app como cambiar la letra o el color de esta.

Para ello, puedes hacerlo desde la propia aplicación o bien, con aplicaciones de terceros. Eso sí, te decimos de una vez que WhatsApp no recomienda el uso de estas aplicaciones por cuestiones de seguridad.

En Tech Bit te enseñamos los pasos que debes seguir para cambiar la letra y color de esta en tus mensajes.

WhatsApp: cómo cambiar la letra y color en tus mensajes. Imagen: especial

¿Cómo cambiar la letra de WhatsApp?

Cambiar el tipo de letra de WhatsApp es muy sencillo y más si lo haces con las opciones que te brinda la propia aplicación.

Para ello, solo debes usar algunos comandos para que el cambo de letra pueda funciones. Estos son:

Bloque de código: Si quieres destacar un bloque de código, simplemente enciérralo entre comillas simples ("Bloque de código").

Cita textual: Para hacer una cita, inicia la frase con un símbolo “menor que” (>) seguido de un espacio y el texto.

Cursiva: Si quieres poner texto en cursiva, solo pon guiones bajos antes y después del texto. (_ Cursiva _)

Listas numeradas: Para hacer una lista numerada, comienza cada elemento con un número seguido de un punto y un espacio.

Monoespaciado: Si necesitas un formato de monoespaciado, rodea el texto con tres backticks (```Monoespaciado```).

Negrita: Para poner en negrita, solo necesitas poner asteriscos (*Negrita*) al principio y al final del texto.

Tachado: Para tachar texto, usa virgulillas (~~Tachado~~) al principio y al final del texto.

Viñetas: Para hacer una lista con viñetas, simplemente comienza cada elemento con un punto o guion seguido de un espacio.

WhatsApp: cómo cambiar la letra y color en tus mensajes. Imagen: WhatsApp

¿Cómo cambiar el color de la letra de WhatsApp?

Por el momento WhatsApp no ofrece la opción de cambiar el color de la letra. Para ello, tendrás que utilizar aplicaciones de terceros —con tu debida responsabilidad ya que WhatsApp no recomienda el uso de estas en la aplicación—.

En caso de que decidas continuar, puedes descargar alguna app que ofrecen en la tienda de aplicaciones. Una de las más populares es Stylish Text.

Cuando la descargues tendrás que seguir estos pasos:

Acepta todos los permisos que requiere la app para integrarse a WhatsApp. En la app elige entre la gran variedad de colores y fuentes que ofrece para personalizar tus mensajes. (Esto servirá si también quieres cambiar el estilo de la letra, de manera distinta a lo que ya ofrece WhatsApp). Una vez que ya hayas elegido un color, escribe el mensaje en la aplicación. Cópialo y pégalo en el chat de WhatsApp.

WhatsApp: cómo cambiar la letra y color en tus mensajes. Foto: Freepik

Cuando hayas realizado todos estos pasos, el estilo de la plataforma cambiará de una forma radical.

