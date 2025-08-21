Más Información

La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

Netflix sabe que muchas de tus decisiones se basan en tu signo zodiacal, por ello la plataforma de ha lanzado una nueva experiencia para los usuarios.

Se trata de "Tu lista según el zodiaco", la cual consiste en una "nueva colección de series y películas para explorar la variedad disponible en Netflix a través de la mirada de los astros".

De acuerdo con Netflix, la lista tendrá opciones para cada signo zodiacal con diferentes títulos basados en los rangos únicos y energías que transmite cada signo.

Netflix: las series y películas que debes ver según tu signo zodiacal. Imagen: Netflix
Netflix: las series y películas que debes ver según tu signo zodiacal. Imagen: Netflix

Por ejemplo, este mes se celebra a los Virgo, signos que son conocidos por su atención al detalle y si ética firme en el trabajo. A partir de estas cualidades, Netflix aconseja películas y series que en donde la trama o personajes principales cumplan con ellas como Gambito de dama o Celda 211.

Si quieres conocer qué series y películas te recomienda Netflix de acuerdo con tu signo zodiacal, en te contamos.

Series y películas que debes ver según tu signo zodiacal, según Netflix

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle)

  • Gambito de dama
  • Bronca
  • El robo del siglo
  • Celda 211
  • Yo no soy Mendoza
  • Secuestro del vuelo 601
  • Baby Bandito

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad)

  • Ozark
  • Peaky Blinders
  • De vuelta a la acción
  • Designated Survivor
  • Asesino a sueldo
  • Perfil falso
  • Cohen vs. Rosi

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio)

  • Merlina
  • You
  • El agente nocturno
  • Manifiesto
  • Glass Onion: Un misterio de Knives Out
  • Acusada
  • Atrapados
  • Belascoarán
  • Historia de un Crimen: Mauricio Leal
  • Pacto de silencio

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aventura (energía, curiosidad, optimismo)

  • One Piece
  • The Witcher
  • Alerta roja
  • Avatar: La leyenda de Aang
  • Bandidos
  • Minha Vida Em Marte
  • No Ritmo da Fé
  • O Menino no Espelho
  • O Palhaço

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo)

  • Woo, una abogada extraordinaria,
  • Dept Q
  • La diplomática
  • Campamento con mamá
  • Club de Cuervos
  • Como Nossos Pais
  • Dime cuando tú
  • División Palermo
  • No puedo vivir sin ti
  • Nosso Sonho
  • Ojitos de huevo
  • Perfectos desconocidos
  • Rebelión de los Godínez
  • Siempre reinas
  • Tríada

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados)

  • Stranger Things
  • Rebel Moon
  • El hombre que amaba los platos voladores

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Romance (soñadores, romance)

  • Bridgerton
  • Un deseo irlandés
  • Por siempre
  • Besos, Kitty
  • Coisa Mais Linda
  • Cásese quien pueda

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Realities de competencias (competitivos, valientes, osados)

  • Habilidad física: 100
  • El juego del calamar: El desafío
  • Kaos
  • Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda)

  • El regreso a casa de Madea
  • Nonnas
  • Heeramandi
  • Carnaval
  • Made in Mexico

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos)

  • Ali Wong: Single Lady
  • Big Mouth
  • Nadie quiere esto
  • Al sur del corazón
  • Alejandro Riaño: Especial de stand up
  • Anónima
  • Busco novio para mi mujer
  • El niñero
  • Envidiosa
  • Franco Escamilla: Por la anécdota

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Dramas apasionados (emotivos, sensibles)

  • Heartstopper
  • Mi lista de deseos
  • Ginny y Georgia
  • Los dos hemisferios de Lucca
  • Meu Sangue Ferve Por Você
  • Paquita la del Barrio
  • Ruido

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La realeza y líderes (seguridad, generosidad, lealtad)

  • The Crown
  • La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton
  • Emily en París
  • El bonaerense

