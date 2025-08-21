Netflix sabe que muchas de tus decisiones se basan en tu signo zodiacal, por ello la plataforma de streaming ha lanzado una nueva experiencia para los usuarios.

Se trata de "Tu lista según el zodiaco", la cual consiste en una "nueva colección de series y películas para explorar la variedad disponible en Netflix a través de la mirada de los astros".

De acuerdo con Netflix, la lista tendrá opciones para cada signo zodiacal con diferentes títulos basados en los rangos únicos y energías que transmite cada signo.

Netflix: las series y películas que debes ver según tu signo zodiacal. Imagen: Netflix

Leer también Paso a paso: cómo activar el modo ASMR de Alexa

Por ejemplo, este mes se celebra a los Virgo, signos que son conocidos por su atención al detalle y si ética firme en el trabajo. A partir de estas cualidades, Netflix aconseja películas y series que en donde la trama o personajes principales cumplan con ellas como Gambito de dama o Celda 211.

Si quieres conocer qué series y películas te recomienda Netflix de acuerdo con tu signo zodiacal, en Tech Bit te contamos.

Series y películas que debes ver según tu signo zodiacal, según Netflix

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle)

Gambito de dama

Bronca

El robo del siglo

Celda 211

Yo no soy Mendoza

Secuestro del vuelo 601

Baby Bandito

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad)

Ozark

Peaky Blinders

De vuelta a la acción

Designated Survivor

Asesino a sueldo

Perfil falso

Cohen vs. Rosi

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio)

Merlina

You

El agente nocturno

Manifiesto

Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Acusada

Atrapados

Belascoarán

Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Pacto de silencio

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aventura (energía, curiosidad, optimismo)

One Piece

The Witcher

Alerta roja

Avatar: La leyenda de Aang

Bandidos

Minha Vida Em Marte

No Ritmo da Fé

O Menino no Espelho

O Palhaço

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo)

Woo, una abogada extraordinaria,

Dept Q

La diplomática

Campamento con mamá

Club de Cuervos

Como Nossos Pais

Dime cuando tú

División Palermo

No puedo vivir sin ti

Nosso Sonho

Ojitos de huevo

Perfectos desconocidos

Rebelión de los Godínez

Siempre reinas

Tríada

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados)

Stranger Things

Rebel Moon

El hombre que amaba los platos voladores

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Romance (soñadores, romance)

Bridgerton

Un deseo irlandés

Por siempre

Besos, Kitty

Coisa Mais Linda

Cásese quien pueda

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Realities de competencias (competitivos, valientes, osados)

Habilidad física: 100

El juego del calamar: El desafío

Kaos

Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda)

El regreso a casa de Madea

Nonnas

Heeramandi

Carnaval

Made in Mexico

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos)

Ali Wong: Single Lady

Big Mouth

Nadie quiere esto

Al sur del corazón

Alejandro Riaño: Especial de stand up

Anónima

Busco novio para mi mujer

El niñero

Envidiosa

Franco Escamilla: Por la anécdota

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Dramas apasionados (emotivos, sensibles)

Heartstopper

Mi lista de deseos

Ginny y Georgia

Los dos hemisferios de Lucca

Meu Sangue Ferve Por Você

Paquita la del Barrio

Ruido

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La realeza y líderes (seguridad, generosidad, lealtad)

The Crown

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

Emily en París

El bonaerense

Leer también Oxford elimina el examen de admisión de Historia en 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters