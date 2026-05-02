Ola de calor en México: 5 plantas de interior para refrescar el hogar; absorbe la humedad de forma natural

La actual ola de calor puede hacer que los espacios interiores con poca ventilación se sientan sofocantes y, más allá del uso del aire acondicionado o ventiladores, las alternativas naturales para mejorar el ambiente están acaparando la atención de muchos por su efectividad al regular la humedad y generar una sensación de frescura en el hogar.

Si buscas una solución ecológica, a continuación te compartimos 5 plantas que absorben la humedad y ayudan a mantener tu casa más confortable durante la temporada de calor.

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Hay varias plantas de interior que benefician el ambiente del hogar. Fuente: Freepik.

5 plantas de interior para refrescar el hogar

Las plantas de interior para refrescar el hogar funcionan mediante procesos naturales como la transpiración, donde liberan vapor de agua y equilibran el ambiente. Además, algunas especies tienen la capacidad de absorber el exceso de humedad, lo que reduce la sensación de calor.

1. Helecho

El helecho es una de las mejores plantas que logran absorber la humedad, pues se adapta bien a espacios interiores y es ideal para lugares como baños o habitaciones con poca ventilación.

2. Lirio de la paz

El lirio de la paz destaca entre las plantas para refrescar el hogar por su capacidad de purificar el aire y regular la humedad. Además, es fácil de cuidar y aporta un toque elegante.

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

3. Palma de bambú

Esta planta es conocida por su resistencia y por ser una excelente opción para combatir la humedad en casa. También ayuda a mejorar la circulación del aire en interiores.

4. Aloe vera

El aloe vera no solo es útil para la piel, también es una de las plantas que absorben la humedad y contribuye a mantener un ambiente más fresco.

5. Cinta o malamadre

La cinta es una planta resistente que se adapta a distintos entornos. Es ideal para quienes buscan plantas para refrescar el hogar sin complicaciones.

Conoce a las especies que le darán una nueva vista a tu baño. Foto: Freepick

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