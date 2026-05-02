Jornada Nacional de Vacunación en México: ¿cuáles se aplicarán?; consulta aquí

Este 2026, la Semana Nacional de Vacunación (SNV) ampliará su periodo de aplicaciones en el país. Esta jornada se llevará a cabo del sábado 25 de abril al domingo 31 de mayo.

Bajo el lema "Vacunar es amar", esta iniciativa busca completar esquemas básicos de inmunización en niños, adolescentes y adultos mayores de manera universal y gratuita.

Asimismo, esta estrategia tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación, completar o iniciar esquemas de vacunación y proteger a la población contra enfermedades.

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En los módulos instalados en el Metro se registra gran afluencia de pasajeros que reciben su vacuna. Foto Hugo Salvador El Universal

¿Qué vacunas se aplicarán en esta jornada?

Las vacunas que se aplicarán durante este mes de manera gratuita son aquellas que vienen incluidas en el esquema del Programa de Vacunación Universal.

Para recién nacidos:

BCG para tuberculosis miliar y meníngea

Hepatitis B

Para menores de 1 año:

Hexavalente acelular

Neumocócica conjugada

Rotavirus

Para personas en la primera infancia:

SRP y DP (triple y doble viral) para sarampión , rubéola y parotiditis

(triple y doble viral) para , y Hexavalente acelular

Neumocócica conjugada

Hepatitis A

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La Jornada Nacional de Vacunación 2026 se extenderá hasta fin de mes. Foto: Valente Rosas

Para la población infantil

DPT (difteria, tosferina y tétanos)

Para adolescentes, personas adultas y en general:

VPH ( Virus del Papiloma Humano ) en niñas y niños de 5° año de primaria y de 11 años no escolarizados, así como personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual.

( ) en niñas y niños de 5° año de primaria y de 11 años no escolarizados, así como personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual. TD y TDPA ( tétanos , difteria y tosferina ) para adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personal de salud.

( , y ) para adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personal de salud. Influenza estacional y COVID -19 para niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y adultas mayores.

y para niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y adultas mayores. VSR (Virus sincicial respiratorio) para personas embarazadas entre las 32 a 36 semanas de gestación.

Para personas mayores de 60

Neumococo

De acuerdo con David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, en los primeros tres días de la iniciativa, se aplicaron 916 mil 258 dosis de distintas vacunas.

¿En dónde se aplican las vacunas?

La aplicación de estas vacunas se llevará a cabo en unidades de salud, puestos semifijos en espacios de alta afluencia y a través de brigadas móviles que visitarán domicilios en comunidades rurales, zonas de difícil acceso o rezagadas.

Especial de vacunación Centro de Salud Romero Rubio. Retratos Dra. Adriana Galicia Mosqueda. Foto: Luis Camacho | El Universal

Para consultar tu centro médico más cercano, debes ingresar a la plataforma digital dondemevacuno.salud.gob.mx y realizar la búsqueda de la unidad de salud que cuente con las dosis suficientes de la vacuna que deseas aplicarte.

Al ingresar al sitio web solo debes capturar el tipo de vacuna que necesites, la entidad en la que vives y el municipio. A continuación, la plataforma te arrojará el mapa de los centros disponibles, con la dirección y el horario de atención.

Finalmente, también se llevarán a cabo estrategias comunitarias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización, para fomentar la vacunación oportuna.

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