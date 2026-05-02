¿Cómo lograr que tu gato tome más agua?; conoce estos tips

Por naturaleza, los gatos no suelen beber grandes cantidades de agua durante el día. Esto, a parte de ser instinto, puede también ser debido a diversos factores, sin embargo, es una costumbre que puede poner su vida en riesgo.

La deshidratación y los problemas renales son algunos de los padecimientos a los que millones de gatos se enfrentan. A medida que envejecen, la insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades más comunes en atacar a estos pequeños felinos, disminuyendo la calidad de vida y provocando decesos anticipados.

El mayor problema con esta situación, es que muchas veces la enfermedad renal se diagnostica cuando se encuentra en una etapa bastante avanzada. Por ello, aquí te contamos cómo puedes lograr que tu gato beba más agua en el día a día.

Lee también ¿Por qué los gatos prefieren que les hables como a un bebé?; veterinario revela razón de este curioso comportamiento

La deshidratación es un problema al que muchos gatos se enfrentan y puede provocar problemas renales severos. Foto: La Clínica Veterinaria

¿Cómo lograr que tu gato tome más agua?

Hay varias acciones que puedes implementar en tu rutina diaria y en la de tu gato para lograr que tome más agua:

Poner una fuente para gatos

Los gatos por instinto asocian el agua estancada con suciedad, por lo que un plato tradicional de agua puede que no los motive a tomarla tanto como les gustaría.

Una fuente de agua para mascotas mantiene el agua en movimiento, como lo suele estar en un río o arrollo en la naturaleza, lo que le envía el mensaje a tu michi de que es agua limpia y segura para tomar.

Lee también 10 plantas que no deberías tener en casa si tienes gatos; conoce por qué son peligrosas

Foto: Canva

Ofrece comida húmeda o añade humedad a la comida seca

Puedes hacer que ciertas comidas al día (de preferencia todas) estén basadas en comida húmeda. Esto incorpora agua extra a sus alimentos. Ten en cuenta que no todas las comidas son de buena calidad, así que elige la mejor opción tanto para tu bolsillo, como para tu michi.

Asimismo, puedes continuar dando una dieta de croquetas, pero añade caldo de pollo, pescado o res. Esto no solo brindará más sabor a su comida normal, sino que será otra fuente de hidratación. Solo incluye caldos que no tengan sal, cebolla, ajo, ni ninguna otra especia. Puedes prepararlo tú mismo o comprarlo en tiendas para mascotas.

Coloca varios puntos de hidratación alrededor de tu casa

Muchas veces los gatos pueden ser muy flojos y si tienes únicamente un plato o fuente de agua en tu casa, podría darle pereza ir hasta donde está colocado, así que se aguantará la sed.

Coloca varios platos o fuentes de agua alrededor de tu hogar para que sin importar dónde esté tu michi, siempre tenga alguno cerca. Incluso si no tiene sed en ese momento, pasar por un plato de agua puede llamar la atención de tu gato y terminará bebiendo un poco. Es importante que no los coloques muy cerca de los areneros o de su lugar de comida.

Lee también Predicción de renuncia de Rubén Rocha Moya se dispara en PolyMarket; probabilidad alcanza 95%

Un plato o bowl con apertura amplia les ayudará a no lastimar sus bigotes al momento de beber agua. Foto: Redes sociales

Tipos de recipientes y frecuencia de cambio de agua

Debes lavar los platos de agua regularmente y colocar agua fresca y limpia. En caso de las fuentes, una vez al mes se necesita desmontar todo el aparato, lavar a profundidad y cambiar los filtros, pero es mejor seguir las instrucciones de la que adquieras.

En cuanto al tipo de recipiente, opta por los que tengan aperturas lo suficientemente amplias para que no choquen sus bigotes ni se lastimen cuando introduzcan la cabeza.

Mezcla de premio con agua

Puedes intentar hacer una mezcla de agua y premios cremosos. Esto hará que el agua sea rica en sabor, incentivando a tu michi a beber más al momento del premio.

También te interesará:

Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

¡Dijo que sí! Chingu amiga anuncia su compromiso; pedida de mano se vuelve viral

NASA revela datos del hundimiento en CDMX; ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu